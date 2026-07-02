Yer çekimine meydan okuyan elektrikli yarış otomobili satışta: Fiyatı dudak uçuklattı

İngiliz hiper otomobil üreticisi McMurtry, uzun yıllardır geliştirdiği fan destekli elektrikli aracı Speirling’in seri üretim versiyonu olan Speirling PURE’ı resmi olarak piyasaya sürdü. Sadece 100 adet üretilecek olan model, alışılmadık aerodinamik çözümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. McMurtry’nin en büyük farkı, geleneksel kanat ve difüzör sistemleri yerine aracın tabanına yerleştirdiği güçlü fanlar.
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İngiliz otomotiv şirketi McMurtry, baş aşağı gidebilmesiyle dikkat çeken elektrikli hiper otomobilinin seri üretim versiyonu olan Speirling PURE modelini resmi olarak tanıttı.Kaynak: Haber Merkezi
Bu sistem, aracın altında düşük basınç yaratarak yere basma kuvvetini artırıyor. Şirket verilerine göre araç dururken bile 2.000 kilogram downforce üretebiliyor. Bu sayede Speirling, teorik olarak baş aşağı bile hareket edebilecek kadar güçlü bir yere yapışma kuvvetine sahip.
PERFORMANS VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Seri üretim Speirling PURE, arka aksta bulunan çift elektrik motoruyla toplam 1.000 beygir güç üretiyor. Araç arkadan itişli olarak tasarlandı. 0-100 km/s hızlanmasını 1,55 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 306 km/s olarak açıklandı. Ağırlığı ise 1.350 kg seviyesinde. Bu değer, prototip modele göre yaklaşık 300 kg daha fazla olsa da pist odaklı elektrikli araçlar arasında hâlâ çok iddialı bir konumda bulunuyor.
Batarya kapasitesi prototipteki 60 kWh’den 100 kWh’ye çıkarıldı. McMurtry, bu bataryanın yoğun pist kullanımında yaklaşık 40-50 km menzil sunduğunu belirtiyor. Normal yolda ise 480 km menzil vaat ediliyor. Uygun şartlarda %20’den %95 şarj seviyesine 20-60 dakika arasında ulaşılabiliyor.
PROTOTİP DÖNEMİNDEKİ BAŞARILAR
Speirling prototipi, son yıllarda katıldığı etkinliklerde önemli rekorlara imza atmıştı. 2022 yılında Goodwood Festival of Speed’te tarihinin en hızlı çıkış derecesini elde ederek Volkswagen ID.R’ın rekorunu kırdı. Top Gear test pistinde ise bir Formula 1 aracına ait 20 yıllık tur zamanını 3 saniye farkla geçti. Laguna Seca pistinde de rakiplerinden yaklaşık 6 saniye daha hızlı tur atarak dikkat çekti.
ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA
McMurtry, Speirling PURE’dan yalnızca 100 adet üretecek. Araçlar İngiltere’nin Cotswolds bölgesindeki tesiste el yapımı olarak üretilecek. Müşterilere kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunulurken, sahiplere özel pist etkinlikleri, mühendislik desteği ve sürüş eğitimleri de verilecek. Başlangıç fiyatı 995.000 sterlin (yaklaşık 1,3 milyon dolar) olarak açıklanan Speirling PURE’ın ilk teslimatlarının 2026 yılı içinde başlaması planlanıyor.