Yer çekimine meydan okuyan elektrikli yarış otomobili satışta: Fiyatı dudak uçuklattı

PERFORMANS VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Seri üretim Speirling PURE, arka aksta bulunan çift elektrik motoruyla toplam 1.000 beygir güç üretiyor. Araç arkadan itişli olarak tasarlandı. 0-100 km/s hızlanmasını 1,55 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 306 km/s olarak açıklandı. Ağırlığı ise 1.350 kg seviyesinde. Bu değer, prototip modele göre yaklaşık 300 kg daha fazla olsa da pist odaklı elektrikli araçlar arasında hâlâ çok iddialı bir konumda bulunuyor.