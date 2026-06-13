Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yeni düzenlemeye göre, yer altı kömür işletmeciliğine yeni başlanarak hazırlık faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmeler için destek katsayısı 0,8 olarak belirlendi.

Randıman esasına dayalı destek sisteminde de güncellemeye gidildi. Buna göre, yer altı taş kömürü üretimi yapan işletmelerde randıman değeri 250 kilogram/yevmiye seviyesinin altında ise destek katsayısı 0,8 olarak uygulanacak. Randımanın 250 kilogram/yevmiye ile 500 kilogram/yevmiye arasında olması durumunda katsayı 0,9 olacak. 500 kilogram/yevmiye ve üzerindeki üretimlerde ise destek katsayısı 1 olarak uygulanacak.

Düzenleme kapsamında, 2026-2028 döneminde yer altında çalışan işçi başına işverene sağlanacak destek tutarları da yeniden belirlendi. Buna göre, gerekli şartların sağlanması halinde destek ödemesine esas tutarın yarısı ödenecek.

Öte yandan, ilgili ayda üretilen kömür miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre en az yüzde 10 artması durumunda, destek tutarının yarısı ilave olarak verilecek. Eğer önceki yılın aynı ayında üretim yapılmadığı tespit edilirse, herhangi bir kıyaslama şartı aranmaksızın bu ilave destek sağlanacak.

Yeni faaliyete başlayan ve hazırlık sürecinde olan yer altı kömür işletmelerinde ise talep edilen ay için destek ödemesine esas tutarın tamamı karşılanacak.

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.