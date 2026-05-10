20 yaşındaki Arda Kaynak idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Genç sürücü, önce Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü A.Ç.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.