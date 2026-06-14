Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Uzun yıllar boyunca Karabük’ün kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapan Yenişehir Yazlık Sineması, kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını tekrar açtı. İlk olarak 1958 yılında hizmet vermeye başlayan ve 2013 yılında faaliyetlerine son veren tarihi yapı, özgün mimarisine sadık kalınarak restore edilerek kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden kazandırıldı.

Düzenlenen açılış törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 1.912 metrekarelik açık alan üzerine kurulu projede açık hava sineması konseptinin yanı sıra kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bölümler ve çevre düzenlemeleri yer aldı. Tesiste ayrıca 133 metrekare büyüklüğünde bir okuma salonu ile 30 metrekarelik büfe bulunuyor.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenişehir Yazlık Sineması’nın Karabük’ün ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da tarihi yapının yeniden kullanıma açılmasının şehir için önemli bir kazanım olduğunu dile getirirken, projede emeği bulunanlara teşekkürlerini sundu.

Milletvekili Ali Keskinkılıç, Yenişehir Yazlık Sineması’nın yalnızca bir sinema alanı olmadığını, aynı zamanda Karabük’ün kent kimliğini ve geçmişten gelen ortak değerlerini yaşatan önemli bir simge olduğunu söyledi.

Milletvekili Cem Şahin ise yeniden hizmete giren sinemanın mahalle kültürünü güçlendireceğini ve geçmiş yılların nostaljik atmosferini yeniden yaşatacağını ifade etti.

Vali Oktay Çağatay da konuşmasında, geçmişten bugüne Karabük’e katkı sunan isimleri saygı ve minnetle andığını belirterek, tarihi mekânın yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Etkinlik, vatandaşların patlamış mısır ve çeşitli ikramlar eşliğinde “Neşeli Günler” filmini izlemesiyle sona erdi.