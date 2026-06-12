Kaynak: İHA

Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü’nün (AYOSK) ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yenipazar Otokros Yarışları için geri sayım başladı.

2013 Türkiye genelinde yarış tutkunlarının da desteği ile kurulan Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü’nün (AYOSK) her yıl düzenlediği Yenipazar’daki otokros yarışlarının bir tanesi daha yarın ve yarından sonra koşulacak.



Geçtiğimiz ay sonunda gerçekleştirilen ve 4 Haziran’da görev dağılımını yapan çiçeği burnunda AYOSK yeni yönetimi, 9 gün içerisinde Yenipazar otokros pistini yarışlara hazır hale getirerek büyük heyecan için geri sayıma başladı. Eğitimci Hasan Karaömer’in yönetim kurulu başkanlığında hızla kolları sıvayan yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi’nin destekleri ile kısa sürede hazırlıkları tamamlayarak organizasyon için yarış saatini beklemeye başladı.



AYOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaömer, yeni dönemde yalnızca yarış organizasyonlarıyla değil, motosiklet, havacılık, festival, turizm ve gençlik projeleriyle de ön plana çıkmayı hedefleyen bir kulüp olarak yönetimi devralır almaz yarış hazırlığına girdiklerini belirtti.



Karaömer 13-14 haziran tarihlerinde yapılacak olan Yenipazar Otokros Yarışlarına herkesi davet ederek: "Bu heyecanı ortak olmaya tüm vatandaşlarımızı ve sporseverleri davet ediyoruz. Cumartesi günü AYOSK’un ev sahipliğinde yapılacak olan yarışlarda Pazar günü ise İzmir Otomobil Sporları Kulübü (İOSK) ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en zorlu ve en güzel pisti olarak lanse edilen alanda düzenlenecek organizasyonlarla hem spor turizmine katkı sağlamayı hem de gençleri otomobil sporlarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Kulübümüz ile ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, yerel otomobil, motosiklet, bisiklet, havacılık gibi çok farklı spor dallarını kapsayan işbirliği çalışmaları bulunuyor. Otomobil ve yarış tutkunu sporcuların hem lisans almaları hem de yarışlara katılabilmeleri için eğitim faaliyetleri de sürdürülecek. Bir diğer önemli hedefimiz ise yarış tutkunlarının trafikte değil pistlerde yarışması için gereken adımların atılması sağlanacak" dedi.



Yeni dönemde Aydın’da TOSFED sıralamasında yer alan otokros ve tırmanma yarışlarının yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler ve festival organizasyonları planlanıyor. Cumartesi ve pazar günü yapılacak yarışlarda 4 kategoride 15 pilot yarışacak.