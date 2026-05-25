Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile minibüs seferlerinde bayram düzenlemesi yapıldığı duyuruldu.

Yenipazar Belediyesinden yapılan duyuruda Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü Bilecik ve Eskişehir’e sefer düzenlenmeyeceği belirtildi.

4 gün sürecek Kurban Bayramının 2. gününden itibaren başlayacak seferlerin ise Bilecik ve Eskişehir’e 12.30’da yapılacağı her iki ilden dönüşlerin ise 17.30 olacağı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatleri dikkate almaları önemle hatırlatıldı.