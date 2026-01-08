Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Eskişehir’de öğrenim gören öğrencilerin okul çıkış saatlerine otobüs saatlerinin uyabilmesi için sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

Yenipazar Belediyesinden yapılan duyuruda, 09.01.2026 Cuma gününden (yarın) itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre hafta içi Eskişehir’e gidiş saati 07:00 Eskişehir’den dönüş saati 16:30, hafta sonu ise gidiş 12:30, dönüş ise 16:30 olarak belirlendi.

Yapılan duyuruda, “Eskişehir'deki öğrencilerimizin okul çıkış saatlerinin otobüs saatlerine uymaması, öğrencilerimizin ve ailelerinin mağduriyet yaşamamaları için yarından itibaren otobüs seferleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Hafta İçi Yenipazar-Eskişehir Eskişehir-Yenipazar

07:00 16:30

Hafta Sonu 12:30 16:30

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” denildi.