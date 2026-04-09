Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda sürdürülen rehabilitasyon ve özel okul ziyaretleri kapsamında, Yenipazar Yurt Müdürlüğü’ne bağlı gönüllü gençler Merkez Ortaokulu’nun özel eğitim sınıfını ziyaret etti. Buluşmada öğrencilerle birlikte oyunlar oynandı, boyama çalışmaları yapıldı ve farklı etkinliklerle eğlenceli anlar paylaşıldı.

Etkinlik boyunca gönüllü gençler ile öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir bağ oluşurken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Bu tür faaliyetlerin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunduğu ve aynı zamanda gençler arasında gönüllülük bilincini pekiştirdiği vurgulandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok” mesajını yineledi.