

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenle kutlandı.

Okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Yenipazar'da gecikmeli olarak Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Belediye Başkanı İlhan Özden, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Halk Eğitim Merkezindeki program şiirlerin okunması ve oratoryo gösterileri ile son buldu.