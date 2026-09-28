Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak kurduğu YENİ Parti, yarın Anayasa Mahkemesi’nin önüne bu kez politikalarıyla, söylemleriyle ya da Meclis’teki tutumuyla değil, adıyla çıkacak. Yenilik Partisi, “YENİ Parti” ile kendi adının seçmen nezdinde karışabileceğini savunuyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ardından dosya Anayasa Mahkemesi’ne kadar geldi. AYM Genel Kurulu 29 Eylül’de (yarın) partinin isim ve rumuzuyla ilgili başvuruyu görüşecek. Başvurunun konusu da hafife alınacak gibi değil: İsim ve rumuzun hükümsüzlüğü ve siyasi partiler sicilinden terkini talep ediliyor.

BU İLK İSİM KAVGASI DEĞİL

Peki gerçekten “YENİ Parti” ile “Yenilik Partisi” birbirine karışır mı? Hukukun vereceği cevap başka, siyasetin vereceği cevap başka olabilir.

Üstelik Türk siyasetinde bu ilk isim kavgası da değil. Benzer bir tartışma 2012’de Türkiye Komünist Partisi üzerinden yaşandı. Toplumcu Kurtuluş Partisi adını “Türkiye Komünist Partisi” olarak değiştirince, aynı isimde başka bir parti bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Parti bu kez adına “1920” ekledi, “TKP 1920” oldu; ama tartışma yine bitmedi.



Anayasa Mahkemesi’nin o süreçte ortaya koyduğu ölçü önemliydi: Bir siyasi partinin adında kullanılan ortak bir kelime tek başına yasak nedeni sayılmıyor; asıl mesele isimlerin bütün olarak seçmende karışıklık yaratıp yaratmadığı. Yani yarın AYM’nin önündeki soru da aslında tanıdık: “Yeni” kelimesi kimin değil, “YENİ Parti” ile “Yenilik Partisi” gerçekten birbirine karışıyor mu?

“YENİ” ARTIK SADECE BİR KELİME DEĞİL

Ben meselenin siyasi tarafına bakıyorum. Çünkü burada tartışılan aslında yalnızca birkaç harf değil. YENİ Parti için “Yeni” artık bir sıfat değil, siyasi marka. Parti kurulalı henüz birkaç ay oldu ama logo, söylem, örgütlenme ve kamuoyuna verilen bütün mesajlar bu kelime üzerinden şekillendi. Eskiye karşı yeni, CHP’de yaşananlara karşı yeni, siyasetin alışılmış yapısına karşı yeni…

Dolayısıyla yarın AYM’den çıkabilecek olası bir isim değişikliği kararı, parti binasının tabelasını söküp yenisini asmaktan daha fazlası demek. Çünkü bir siyasi hareket daha yolun başında kendi adını yeniden anlatmak zorunda kalabilir. İşin ilginç yanı da burada başlıyor. Parti içinde konuşulan alternatif isimler ise şöyle “Yeni Değişim Partisi”, “Yeni Başlangıç Partisi”, “Türkiye’nin Yeni Partisi”, “Halkın Yeni Partisi”… Yani görünen o ki tabelanın geri kalanı değişebilir ama “Yeni”den vazgeçmeye pek niyet yok.

Bence üzerinde düşünülmesi gereken nokta tam olarak bu. Bir partiyi “yeni” yapan nedir? Adının YENİ Parti olması mı, kadrolarının yeni olması mı, siyaset yapma biçiminin yeni olması mı, yoksa seçmene daha önce duymadığı bir şey söylemesi mi? Çünkü Türkiye siyasi tarihi yeni olduğunu söyleyerek ortaya çıkan ama çok kısa sürede eski siyasetin bütün alışkanlıklarını devralan partilerle dolu.

ASIL SORU: YENİ PARTİ NEYİN YENİSİ?

Bu nedenle AYM yarın belki hukuki olarak “YENİ Parti” adının kullanılıp kullanılamayacağına karar verecek. Ama siyasi olarak çok daha büyük bir soru partinin önünde durmaya devam edecek: YENİ Parti gerçekten neyin yenisi? CHP’nin mi, muhalefetin mi, merkez siyasetin mi, yoksa yalnızca ismin mi?

Üstelik karar aleyhe çıkarsa ortaya oldukça ironik bir tablo da çıkabilir. Türkiye’nin kurulmasıyla beraber ana muhalefet koltuğuna oturan en yeni siyasi partilerinden biri, siyasi hayatının daha ilk aylarında ikinci kez kendisine isim aramak zorunda kalacak.

Belki de siyasetin cilvesi budur; bazen bir parti iktidar mücadelesine başlamadan önce kendi adını korumak için mücadele etmek zorunda kalır.

Yarın gözler Anayasa Mahkemesi’nde olacak. Ama ben AYM kararından sonra asıl şu sorunun konuşulacağını düşünüyorum: “Yeni” parti ismi kurtarmayı başardı diyelim, iktidarın seçim tarihine yetişip seçimlere katılma hakkını elde edebilecek mi?



Asıl konuşulacak konu bu olacak... Bu arada küçük bir not: YENİ Parti'nin hakkını AYM'de aramasını destekliyorum ve fakat şu notu eklemek istiyorum: Siz yine de karşınızda ortakları arasında 'AYM kapatılsın' çağrısında bulunan bir Cumhur İttifakı olduğunu unutmayın...

Bekleyip görelim.

Ama ben bir not daha eklemek istiyorum: Bütün bu isim, tabela, ittifak ve siyaset tartışmalarının gölgesinde asıl gözden kaçan şey yine ülkenin demokrasisi oluyor. Çünkü mesele, yalnızca bir partinin adının ne olacağı değil; hukuk kurumlarının siyasal gerilimlerin dışında, eşit ve öngörülebilir biçimde işleyip işlemediği meselesidir.