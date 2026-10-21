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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isminin iltibasa (karışıklığa) yol açtığı gerekçesiyle hükümsüz sayılması için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM'nin ret kararının ardından açıklama yapan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Anayasa Mahkemesinin kararını kınıyoruz, yanlış bir karar verildi" dedi.

"SOKAKTAKİ İNSAN VE ÜYELİKLER KARIŞIYOR"

Kararın partilerini doğrudan mağdur ettiğini savunan Yılmaz, iki partinin isminin halk nezdinde karıştırıldığını söyledi. Yılmaz, üyeliklerin, bağışların ve kurumsal işlemlerin birbirine karıştığını ve bu durumu mahkemeye iletmelerine rağmen dikkate alınmadığını vurguladı.

"GİDEBİLECEĞİMİZ BAŞKA MECRA YOK"

Karara itiraz edecek başka bir hukuki makam bulunmadığını belirten Öztürk Yılmaz, sürecin arkasında siyasi pazarlıklar olduğunu iddia etti. Yılmaz, kararı beğenmeseler de hukuki sürecin sonuna geldiklerini ifade etti.