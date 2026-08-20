Dış tasarımda markanın yeni çizgisini takip eden 2026 Skoda Slavia Facelift; genişletilmiş ön ızgarası, yenilenen LED farları ve kaslı ön tampon yapısıyla daha agresif bir duruş sergiliyor.
Yenilenen Skoda Slavia: Masajlı koltuk, Google Gemini entegrasyonu ve 8 ileri şanzıman
Skoda, yükselen pazarlar için ürettiği popüler sedan modeli Slavia'yı makyajlayarak resmi olarak tanıttı. Güncellenen model, üst segment araçlarda görülen lüks konfor özelliklerini ve modern teknolojileri erişilebilir bir fiyata sunmayı hedefliyor.Haber Merkezi
Yan tarafta 16 inçlik yeni çift renkli jant tasarımları dikkat çekerken, arka bölümde kayar LED sinyallere sahip stop lambaları yer alıyor.
GOOGLE GEMINI VE ÜST DÜZEY KABİN KONFORU
İç mekandaki en büyük yeniliklerden biri, 10.1 inçlik multimedya ekranına entegre edilen Google Cloud destekli Gemini yapay zeka asistanı.
Sürücü ve yolcular, sesli komutlarla klima ayarlarından müzik seçimine, bilgi akışından araç ayarlarına kadar pek çok işlevi rahatlıkla yönetebiliyor.
Öne çıkan kabin ve güvenlik güncellemeleri:
Arka Koltuk Masaj Fonksiyonu:
Segmentinde bir ilk olan bu donanım, arka koltuktaki yolculara üst düzey konfor sunuyor.
Dijital Gösterge Paneli:
10.25 inçlik yenilenen grafiklere sahip ekran sürücüyü karşılıyor.
Güvenlik Sistemleri:
360 derece çevre görüş kamerası ve ön park sensörleri donanım listesine eklendi.
MEKANİK YENİLİKLER VE MOTOR SEÇENEKLERİ
MQB-A0-IN platformunu kullanmaya devam eden araçta şanzıman tarafında kritik bir revizyona gidildi:
1.0 Litre TSI (115 PS):
Eski 6 ileri otomatik şanzımanın yerini daha akıcı geçişler sağlayan yeni 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman aldı.
1.5 Litre TSI (150 PS):
7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanla sunulmaya devam eden bu versiyonda arka disk fren standart hale getirildi.
Hindistan lansmanının ardından küresel pazarlara ihraç edilecek modelin 13.000 ile 21.500 dolar bandında fiyatlandırılması bekleniyor.