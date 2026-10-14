Projenin uygulanması amacıyla tahsis edilen 170 dönümlük geniş Hazine arazisi üzerinde yükselen santral, teknik donanımı ve yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Tesis tamamlandığında toplam 13 bin 728 kilovat pik kurulu güce sahip olacak.

Coğrafi konumu itibarıyla yüksek güneşlenme sürelerine sahip olan bölgede kurulacak bu modern tesis sayesinde yılda yaklaşık 22 ile 24 milyon kilovatsaat arasında temiz elektrik enerjisi üretilmesi öngörülüyor. Çevre sağlığı açısından da büyük bir kazanım getirecek olan dev santral, her yıl atmosferde oluşacak tahminen 10 bin ton karbondioksit salımının önüne geçerek küresel ısınmayla mücadeleye doğrudan katkı sağlayacak.

Belediyenin önümüzdeki 25 yıl boyunca tüm birimlerinin, tesislerinin ve hizmet alanlarının elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefiyle yürütülen projede mahsuplaşma yöntemi kullanılacak. Elazığ’daki santralde üretilen yeşil elektrik, Ümraniye Belediyesi’nin tüm kurumsal tüketimlerini karşılamak için kullanılacak. Belediyenin kendi ihtiyacından fazla üretilen enerji ise ulusal elektrik şebekesine aktarılarak Türkiye’nin genel enerji arz güvenliğine ve ülke ekonomisine çok değerli bir katkı sunacak.

Ümraniye Belediyesi’nin bu yatırımı, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasını yüksek kurumsal verimlilikle birleştiren Türkiye’deki yerel yönetimler için tam bir rol model niteliği taşıyor. Elazığ’ın bereketli topraklarında ve bol güneş alan coğrafyasında üretilecek olan temiz enerji, İstanbul Ümraniye’deki vatandaşlara yeni parklar, sosyal tesisler, fen işleri yatırımları ve kültürel hizmetler olarak geri dönecek. Doğal kaynakları korurken belediye bütçesini rahatlatan proje, gelecek kuşaklara çok daha yaşanabilir, temiz ve yeşil bir dünya bırakma idealine de büyük güç katacak.