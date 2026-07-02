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Kaynak: AA

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan "2025 Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri" raporunu yayımladı. Rapora göre; dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde geçen yıl fosil yakıt tüketiminde yaklaşık 480 milyar dolarlık bir maliyetin önüne geçildi.

Temiz enerji kaynakları, düşük maliyetlerini koruyarak yeni elektrik üretiminde en avantajlı seçenek olmaya devam etti.

2025 yılında devreye alınan kamu hizmeti ölçeğindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 90'ından fazlası, en ucuz fosil yakıtlı alternatiflere kıyasla çok daha düşük maliyetle elektrik üretti.

RÜZGAR ENERJİSİNDE MALİYETLER DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Raporda yer alan verilere göre, güneş fotovoltaik (PV) enerjisinin üretim maliyeti 2024 yılındaki seviyesini koruyarak megavatsaat başına 44 dolar oldu. Rüzgar enerjisi sektöründe ise maliyet düşüşleri devam etti. Kara tipi rüzgar enerjisinin maliyeti yüzde 4 azalarak megavatsaat başına 33 dolara, deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisinin maliyeti ise yüzde 3 azalışla megavatsaat başına 78 dolara geriledi.

Buna karşın fosil yakıt pazarında maliyet artışları dikkat çekti. ABD'de yaşanan gaz türbini arz sıkıntısı, yeni bir kombine çevrim santralinin yatırım maliyetini yaklaşık iki katına çıkardı. Doğal gaz fiyatlarının yüksek seyrettiği İtalya, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde elektrik üretim maliyetleri megavatsaat başına 100 dolara yaklaştı.

KÜRESEL KRİZLERDE EKONOMİK GÜVENCE SAĞLANDI

Yenilenebilir enerjinin ekonomik faydaları sadece üretim maliyetleriyle sınırlı kalmadı. 2026 yılının başında Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Asya ve Avrupa'da ithalat fiyatlarının hızla yükseldiği dönemde, mevcut yenilenebilir enerji kapasitesi güçlü bir mali koruma kalkanı oluşturdu.

Enerji ithalatına bağımlı Güneydoğu Asya ekonomilerinden Endonezya, Tayland ve Filipinler, temiz enerji yatırımları sayesinde 2025 yılında yaklaşık 5,7 milyar dolarlık kömür ve doğal gaz ithalatının önüne geçti. Aynı miktardaki enerji ihtiyacı, Mart-Mayıs 2026 dönemindeki kriz sırasında yükselen yakıt fiyatları üzerinden hesaplandığında 6,5 milyar dolar değerine ulaşıyordu.

EN BÜYÜK TASARRUFU ÇİN ELDE ETTİ

Dünyadaki yenilenebilir elektrik üretiminin yaklaşık beşte dördünü elinde bulunduran 20 büyük ekonomide, temiz enerji sayesinde 2025 yılında 377 milyar dolarlık fosil yakıt alımı engellendi. Ekonomik kazanımların coğrafi dağılımı, ülkelerin yenilenebilir enerji kapasiteleriyle doğru orantılı gerçekleşti.

Çin, tek başına 177 milyar dolarlık tasarruf sağlayarak toplam küresel kazancın yaklaşık yarısını gerçekleştiren ülke oldu. Çin'i sırasıyla 35 milyar dolarla ABD, 32 milyar dolarla Brezilya, 18 milyar dolarla Hindistan, 18 milyar dolarla Almanya ve 15 milyar dolarla Japonya takip etti. Raporda, değişen küresel ticaret dengeleri ve gümrük tarifelerinin yıl boyunca toplam kurulu yatırım maliyetleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğine de değinildi.

"Yenilenebilir Enerji Gelecekteki Şoklara Karşı Doğal Güvencedir"

Gelişmeleri değerlendiren IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşün ülke ekonomilerine can suyu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olan ülkeler için sisteme dahil edilen her ilave megavat yenilenebilir enerji, yakıt fiyatlarındaki oynaklığa karşı ekonomik korumayı güçlendiriyor; tüketicileri, işletmeleri ve kamu maliyesini artan maliyetlerden koruyor. Mevcut yenilenebilir