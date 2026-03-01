İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Yenikapı etkinlik alanında yıllardır süregelen geçici çadır dönemini sona erdirecek yeni "İstanbul Market Hall" projesinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Aslan, projenin İstanbul'a yakışır, dünya standartlarında kalıcı bir etkinlik merkezi olacağını belirtti.

Bugüne kadar Yenikapı'da düzenlenen festivallerde ve memleket günlerinde yaşanan altyapı sorunlarını geride bırakacak olan proje, çağdaş bir çelik yapı mimarisiyle inşa edildi. Nuri Aslan, projenin sadece bir etkinlik alanı değil, aynı zamanda estetik ve mühendisliğin birleştiği dünya standartlarında bir merkez olduğunu vurguladı.

Nuri Aslan: "Şık, kaliteli ve İstanbul'umuza yakışır bir etkinlik alanına kavuşmamıza çok az kaldı. Artık hemşerilerimiz kötü hava koşullarına ve niteliksiz çadır ortamlarına mahkûm olmayacak." ifadelerini kullandı.



İSTANBUL MARKET HALL HANGİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK?



Dört mevsim kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan yapı, şehrin sosyal hafızasını ve kültürel enerjisini modern bir çatı altında toplayacak. İşte İstanbul Market Hall bünyesinde gerçekleştirilecek organizasyonlar:

STK buluşmaları: Sivil toplum kuruluşlarının enerji dolu etkinlikleri.

Memleket günleri: Geleneksel kültürlerin yaşatılacağı kalıcı mekanlar.

Gastronomi festivalleri: Türkiye’nin ve dünyanın lezzetleri için modern mutfak altyapısı.

Konser ve dev organizasyonlar: Yüksek kapasiteli, akustiği güçlü kapalı alan etkinlikleri.





ŞEHRİN KÜLTÜREL HAFIZASI GELECEĞE TAŞINIYOR



Projenin en dikkat çekici yanı, geçici çözümler yerine kalıcı ve nitelikli bir yapı sunması. İBB'nin bu hamlesiyle birlikte, Yenikapı etkinlik alanı artık yağmur, rüzgar gibi olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yılın 365 günü aktif bir yaşam merkezi haline gelecek.

İstanbul Market Hall'un kısa süre içinde resmi bir törenle kapılarını İstanbullulara açması bekleniyor.