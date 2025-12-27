Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen Yenidoğan Davası’nın 7. duruşmasında, mahkeme ara kararını açıkladı.

Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Mahkeme ara kararını açıkladı. Dr. Mehmet Gürül ile hemşireler Sümeyye Nur Taşçı ve Cansu Akyıldırım'ın tahliyesi karar verildi.

Tahliye edilen sanıklar doktor Mehmet Gürül, hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleri getirildi.

Diğer tutuklu 10 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mart 2026'ya erteledi.