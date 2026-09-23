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Kaynak: Haber Merkezi

“Yenidoğan çetesi” soruşturmasını yürüttüğü dönemde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in tehdit edilmesine ilişkin davada istinaf incelemesi tamamlandı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararlarına yapılan başvuruların tamamını esastan reddetti. Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’e verilen 5 yıl 6 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu.

“Yenidoğan çetesi” soruşturmasını yürüttüğü sırada tehdit edilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara yönelik istinaf başvurularını değerlendirdi.

Daire, yapılan inceleme sonunda tüm başvuruların esastan reddine karar verdi.

5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI HUKUKA UYGUN BULUNDU

Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin hakkında verilen toplam 5 yıl 6 ay hapis cezasında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da istinaf tarafından yerinde bulundu.





11 SANIĞIN BERAATI DA ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, davada 11 sanık hakkında verilen beraat kararlarını da usul ve esasa uygun buldu.

Kararda, dosyadaki delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı, yerel mahkemenin ispat ve değerlendirmelerinin yerinde olduğu belirtildi.

Böylece Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlileri T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G. hakkında verilen beraat kararları istinaf aşamasında da değişmedi.

13 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede toplam 13 sanık hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilmişti.

Sanıklar hakkında, “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” ve “ruhsatsız silah” gibi suçlamalar yer almıştı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 17 Şubat 2026 tarihinde karara bağlamıştı.

Mahkeme, Mustafa Kemal Zengin’in “görevi yaptırmamak için direnme” ve müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından cezalandırılmasına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı karara karşı Yargıtay’a temyiz yolu açık bulunuyor.