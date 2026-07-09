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Evlatlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürerken, dava dosyasına giren yeni belgeler, hastanelerdeki ihmaller zincirini bir kez daha gözler önüne serdi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylalıma göre, Bakanlık tarafından mahkemeye sunulan raporlarda, üç bebeğin daha hastane ve doktorların hatalı uygulamaları sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi.

RAPOR DETAYLARI: HATALI TEDAVİDEN GEREKSİZ YATIŞA

Dosyaya giren belgelerde, hayatını kaybeden bebeklerle ilgili yapılan incelemelerde şu vahim tabloya dikkat çekildi:

YANLIŞ TEDAVİ VE İLAÇ KULLANIMI

Bebeklere uygulanan tıbbi müdahalelerin standartlara uygun olmadığı, yanlış ilaç uygulamaları yapıldığı raporlandı.

GEREKSİZ YOĞUN BAKIM YATIŞLARI

Ekonomik çıkar elde etmek amacıyla, tıbbi gerekliliği bulunmayan bebeklerin yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu tespit edildi.

İHMAL BULGULARI

Sağlık personeli ve hastane yönetimlerinin sürece dahil olduğu, bebeklerin ölümüne yol açan ihmallerin sistematik bir hal aldığı vurgulandı.

ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR

“Yenidoğan Çetesi” iddialarıyla sarsılan Türkiye’de, bu yeni raporlar davanın seyrini etkileyecek nitelikte değerlendiriliyor. Aileler, sorumluların en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesine devam ederken, mahkemenin önümüzdeki celselerde bu yeni raporlar ışığında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Söz konusu belgeler, sağlık sistemindeki denetim eksikliklerini ve ticari kaygılarla insan hayatının nasıl hiçe sayılabileceğini bir kez daha tartışmaya açtı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk eden ve SGK'den haksız kazanç sağlamak uğruna bebeklerin ihmali davranışlarla ölümüne neden olmuştu.

2024 yılında 'Yenidoğan çetesi'ne yönelik soruşturmada çoğu doktor ve hemşire olan kişiler en az 12 bebeğin ölümlerinden sorumlu tutularak yargılanıyor.