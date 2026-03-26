Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, yargılamayı adliyenin konferans salonunda gerçekleştirdi. Duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamanın seyrine yön verecek olan bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun da dönüşünün beklenmesini kararlaştırdı.
5 KİŞİNİN ADLİ KONTROLÜ KALKTI
Özel hastanelerdeki yenidoğan üniteleri üzerinden kurulan sistemin yargılandığı davada, 10 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Öte yandan mahkeme, dosyada tutuksuz olarak yargılanan 5 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.
BAŞHEKİM ÖLDÜ, SANIK SAYISI 62'YE DÜŞTÜ
Yargılama süreci devam ederken, sanıklardan Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Akdur'un vefatı üzerine davasının bu dosyadan ayrılmasına hükmetti. Başhekim Akdur'un dosyasının ayrılmasıyla birlikte davadaki toplam sanık sayısı 63'ten 62'ye düştü. Eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.