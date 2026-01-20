Yenidoğan bebekler için en büyük tehlike: Masum görünen öpücükler ölümcül tehlike taşıyor

Aşı ve Hijyenin Önemi

Yenidoğanların virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin büyük çocuklara ve yetişkinlere göre çok daha yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Uçkun, şunlara dikkat çekti: “Bağışıklık sistemleri henüz çoğu enfeksiyona nasıl direneceğini öğrenmemiştir. Aşı desteğine ihtiyaçları vardır, ancak bazılarını yaptırmak için henüz çok küçüktürler.