Yeni doğan bebekler, bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için bulaşıcı hastalıklara karşı en savunmasız gruptur. Grip (influenza) ve RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) gibi hastalıklar, bebeklerde ve aşıları tamamlanmamış küçük çocuklarda daha ağır seyreder ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Yenidoğan bebekler için en büyük tehlike: Masum görünen öpücükler ölümcül tehlike taşıyor
Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda grip, RSV ve benzeri solunum yolu enfeksiyonları artıyor. Bu tehlike, yeni doğan bebeklerde çok daha yüksek. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Utkucan Uçkun, “Bebeğinizi ‘koza yöntemi’yle enfeksiyonlardan koruyabilirsiniz” dedi.
Ebeveynler ile aile bireylerinin bu risklerde büyük rol oynadığını vurgulayan Uzm. Dr. Utkucan Uçkun, enfeksiyonları önleme konusunda kritik bilgiler paylaştı.
Koza Stratejisi Nedir?
Sabah Gazetesi’nden Gül Kireklo’nun haberine göre, Uzm. Dr. Uçkun “koza stratejisi”ni öneriyor: “Bu yöntem ebeveynlerin, kardeşlerin, büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların yeni doğan bir bebek için güvenli bir ortam oluşturmasının bir yoludur.
Bu korunaklı alanda herkes mikropları bebekten uzak tutmaya çalışır. Akrabaların aşıları günceldir ve el yıkama başta olmak üzere önemli hijyen kurallarına dikkat ederler.
Küçük çocuklara, özellikle öksürüyorlarsa veya hasta hissediyorlarsa, bebeği öpmemeleri veya çok yaklaşmamaları öğütlenir” dedi.
Aşı ve Hijyenin Önemi
Yenidoğanların virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin büyük çocuklara ve yetişkinlere göre çok daha yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Uçkun, şunlara dikkat çekti: “Bağışıklık sistemleri henüz çoğu enfeksiyona nasıl direneceğini öğrenmemiştir. Aşı desteğine ihtiyaçları vardır, ancak bazılarını yaptırmak için henüz çok küçüktürler.
Bebekler, boğmacaya karşı koruma sağlayan aşının ilk dozunu 2 aylık olana kadar, grip aşısının ilk dozunu ise 6 aylık olana kadar alamazlar. Gebeliğin 3'üncü 3 aylık döneminde gebenin bu enfeksiyonlara karşı aşılanması, bebeği doğumdan sonra bir süre koruyabilse de bebeğin kendi bağışıklığını sağlayabilmesi için kendisinin aşılanması gerekir.
Bu süre zarfında aile bireyleri, bakım verenler veya yenidoğanla sıkı temasta olacak kişilerin, aşılarını güncel tutmaları ve hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir.”
Kreş ve Okul Riskine Dikkat
Ebeveynlerin, bebeğin kardeşlerinin kreş veya okullardaki hastalık belirtilerini yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Uçkun, “Koza stratejisi, yeni doğan bebeği boğmaca, grip ve RSV gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.
Bu enfeksiyonlar solunum problemleri, zatürre, nöbet veya beyin dokusu hasarı gibi ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara neden olabilmektedir. Yeni doğmuş bir bebeği kozaladığınızda, onun hasta olma olasılığını, bakteri ve virüslere maruz kalmasını dolaylı olarak azaltabilirsiniz” dedi.
Aşılar Hayat Kurtarıyor
Aşıların milyonlarca çocuğu tehlikeli hastalıklardan koruyarak sağlıklı büyümelerine katkı sağladığını hatırlatan Uzm. Dr. Uçkun, şöyle dedi: “Boğmaca, hapşırma ve öksürme yoluyla yayılır. Çoğu yenidoğan, bu mikrobu sıkı temas halinde olduğu insanlardan kapar. Boğmaca, yenidoğanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.
Ancak etraflarındaki herkes aşılarını güncel tutar ve 'koza stratejisi'ne bağlı kalırsa, bebeklerin hastalanma olasılığı oldukça düşüktür. Anneler ve bebekleri genellikle birlikte hastalanırlar.
Bu nedenle bebek doğmadan önce ve sonrasında hem annenin hem de bebeğin mümkün olduğunca sağlıklı olmalarını isteriz. Anne adaylarının grip, RSV ve boğmaca aşılarını güncelleme amaçlı kendi doktorlarına danışmaları önemlidir.”