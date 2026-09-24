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Kaynak: Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi’nde (YRP) dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, partinin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, parti içerisindeki idari görevlerinden istifa etti.

TBMM’nin güncel milletvekili sayfasında Bekin, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak yer alırken biyografisinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi de bulunuyor.

ERBAKAN’IN İSTİFA TALEBİNİ KABUL ETTİĞİ İDDİASI

Atik’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Bekin’in görevlerinden ayrılma talebi YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından uygun görüldü. İstifanın arkasında parti içerisindeki siyasi görüş ayrılıkları ve yaşanan çekişmelerin bulunduğu ileri sürüldü.

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde ayrıca Bekin’in milletvekilliğinden ayrılma kararı aldığı, ancak bazı isimlerin devreye girmesinin ardından bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

Bekin’in ilerleyen günlerde Yeniden Refah Partisi üyeliğinden de istifa edebileceği öne sürüldü. Ancak bu iddialara ilişkin Bekin veya YRP yönetiminden şu ana kadar kamuya açık resmi bir açıklamaya erişilemedi.

YRP’nin güncel MKYK sayfasında ise Doğan Bekin’in adı halen kurul üyeleri arasında bulunuyor.