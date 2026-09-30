Kaynak: ANKA

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

SUAT KILIÇ HAKKINDA AĞIR SÖZLER

Bekin, Kılıç’ın "Son Ispartalı" kitabındaki, "Türkiye'yi baştan aşağı kuşatan din, devlet, laik ve İslamcı kutuplaşmalarının ardında ve Türkiye'yi 28 Şubat'a taşıyan yozlaşmanın altında 1965-1980 aralığında yapılan din istismarı vardır. Dolayısıyla 28 Şubat'ın mimarı Erbakan, mühendisi ise Demirel'dir" ifadelerini anımsattı.

Kılıç’ın 28 Şubat'ın 30. yıl dönümünde Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesini "siyasi bir aymazlık ve ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Bekin, süreçte yaşananları şöyle aktardı:

"Yeniden Refah İçin 101 Neden kitabını yayınladığı zaman da kendisiyle görüştüm ve nedamet ortaya koymasını, basın önünde çıkıp mutlak suretle özür dilemesini kendisinden istedim. Fakat kesinlikle bu özrü yapmayacağını ifade etti. Başkanlık Divanı toplantısında kitaptaki bu ifadeleri gündeme getirerek Refah Partisi tabanından ve Millî Görüş camiasından özür dilenmesi gerektiğini belirttim. Toplantıda o zevata 'Siz FETÖ'nün altın çocuğuydunuz, bu sözler aynı FETÖ liderinin sözlerine benziyor' dedim. Özür dilemeyi bırakın, 28 yaşında bir genç olarak kitabı yazdığını, şimdi böyle düşündüğünü, ama kamuoyundan özür dilemesini gerektiren bir husus olmadığını söyledi. Bu duruma Fatih Erbakan Beyefendi başta Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliği beni ayrıca derinden üzüntüye sevk etti."

'GENEL BAŞKAN GÖREVLERİME MİLLETVEKİLİ OLARAK DEVAM ETMEMİ İSTEDİ'

Başkanlık Divanı toplantısında meydana gelen halay tartışmasına ve yurt dışı ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Bekin, kendisinin Rusya’nın Sibirya bölgesinde Avrupa Müslüman Forumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla "Dini ve Etnik Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi" konusunda konuşma yaparken "başka partiye geçiyor" iddialarının ortaya atıldığını ifade etti.

Erbakan’ın isteği doğrultusunda idari görevlerinden ayrıldığını ve dilekçesini sunduğunu bildiren Bekin, "Sayın Genel Başkan, toplantı sonrası benim siyasi faaliyetlerime milletvekili olarak devam etmemi istedi. Ben de WhatsApp mesajıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığından, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğimi bildirdim. Dilekçem bugüne kadar işleme alınmadı. Ben bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Öte yandan Bekin, görev ve sorumluluğun artık Yeniden Refah Partisi MKYK üyeleri, il başkanları ve teşkilatlarında olduğunu belirterek, Kılıç'ın azledilmesi yönündeki talebini yineledi.

'SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ'

Bekin, partiden istifa edip etmeyeceği sorulması üzerine, "İstifa konusunda tek başıma hareket etmem. Bana oy vermiş olan 117 bin 500 seçmen var. Onların manevi sorumluluğu var. Teşkilatların bana yüklediği sorumluluklar var. Arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Bize oy veren, çalışan, gecesini gündüzüne katan ve evine bir lokma ekmek götüremezken bile gelip gece gündüz seçim meydanlarında çalışan, ev ablalığı yapan bu kardeşlerimizin öncelikle fikirlerini almadan ben hiçbir şekilde hareket etmem. Biz süreci takip edeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz" yanıtını verdi.