Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin erken seçim ve partilerinin Saadet Partisi ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusu üzerine Kılıç, ara seçim beklentilerinin olmadığını kaydetti.

Suat Kılıç, iki partinin genel başkanları arasında kuvvetli dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, "Bu yakın işbirliği, enerji akışı ve kardeşlik hukukunun, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir umut ışığı olabileceğini biz de değerlendiriyor ve görüyoruz. Türkiye'ye, seçmene, gençlere umut vermek bizim temel vazifemizdir. Bu görevimizi yapmaktan imtina etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ERKEN SEÇİM TAHMİNİ

Kılıç, bir basın mensubunun kamuoyunda tartışılan erken seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine de şu yanıtı verdi:

"Hükümetin bir ara seçim yapmayacağı ortada. CHP'nin talebine olumlu bakmadıklarını çok net olarak açıkladılar. Erken seçimin de çok erken bir seçim olmayacağını görebiliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak yarın seçim olacakmış gibi, önümüzdeki pazar sandık önümüze gelecekmiş gibi ciddiyetle, dikkatle çalışıyoruz. Ancak erken seçimin olabileceği tarihi 2027 yılının sonbaharı olarak değerlendiriyoruz. Muhtemelen 2027 yılının sonbaharında sandık önümüze gelecek."