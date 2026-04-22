Kampanya başlıkları kamuoyuyla paylaşıldı

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, imza kampanyasının “Kürecik Radar Üssü kapatılsın” ve “Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı kapatılsın” başlıklarıyla yürütüldüğü belirtildi. Çalışmanın, Türkiye’nin güvenlik politikaları ve dış ilişkileri çerçevesinde toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

MÜJDECİ: POLİTİKALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Muhammed Fatih Müjdeci, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün istihbarat boyutu ve Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden sağlanan enerji akışının tartışılması gerektiğini belirtti. Müjdeci, hükümetin mevcut politikalarını yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, Türkiye genelinde başlatılan imza kampanyasının yoğun katılımla sürdüğü ve farklı siyasi çevrelerden de destek gördüğü ifade edildi. Kampanyanın, toplumsal taleplerin görünür kılınması ve kamuoyu oluşturulması amacı taşıdığı vurgulandı.