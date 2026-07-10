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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan maaş artışlarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklanan zam oranlarının vatandaşın geçim sıkıntısını gidermekten uzak olduğunu belirten Arslanboğa, mevcut ekonomik tablonun emekli ve memuru zor durumda bıraktığını ifade etti.

Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından açıklanan maaş artışlarını değerlendiren Arslanboğa, memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 13,52 oranındaki artış ile en düşük emekli aylığındaki yükselişin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Açlık sınırının 35 bin 174 TL, yoksulluk sınırının ise 114 bin 576 TL seviyesinde olduğuna dikkat çeken Arslanboğa, açıklanan maaşların vatandaşlara insanca yaşam imkânı sunmadığını belirterek, "Emekli ve memur ay sonunu getirme mücadelesi veriyor." dedi.

Sorunun yalnızca maaş artış oranı olmadığını ifade eden Arslanboğa, ekonominin hayatın gerçeklerinden kopuk şekilde yönetildiğini öne sürdü. Çarşı, pazar, kira ve fatura giderlerindeki artışın vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü dile getiren Arslanboğa, gelir artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Emekli ve memurların yıllarca ülkeye hizmet ettiğini hatırlatan Arslanboğa, sosyal devlet anlayışının vatandaşlara insan onuruna yakışır bir yaşam standardı sunması gerektiğini belirtti. Açıklanan zamların hayat pahalığı karşısında ezilen kesimlerin yükünü hafifletmediğini ve gelir adaletsizliğini daha görünür hale getirdiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi'nin emeğin hakkını koruyan, üretimi önceleyen ve gelir dağılımında adaleti esas alan bir ekonomi anlayışını savunduğunu belirten Arslanboğa, yetki verilmesi halinde emekli ve memurun alım gücünü artıracak, sosyal dengeyi yeniden sağlayacak politikaları hayata geçireceklerini kaydetti.