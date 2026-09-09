Olay, Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı Atilla İnç'in evinden silah sesi duyulması üzerine komşuları ve yakınları durumdan şüphelenerek eve girdi.
İnç'i yerde kanlar içinde bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından karnından yaralandığı belirlenen İnç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirtilen İnç'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemesi devam ederken, Atilla İnç'in kendi canına kıyma girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.