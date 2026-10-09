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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Türkiye’de sanayici, üretici ve ihracatçıların yüksek faiz, artan enerji maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek ekonomi politikalarını eleştirdi. Arslanboğa, üretimi ve yatırımı önceleyen yeni bir ekonomik anlayışa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek sanayi sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Partisinin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın değerlendirmelerine de değinen Arslanboğa, mevcut ekonomik koşulların üretim yapan işletmeleri zorladığını savundu.

Arslanboğa, “Bugün Türkiye’de faizle, rantla ve spekülasyonla değil de alın teriyle, üretimle ve yatırımla ayakta kalmak isteyenler büyük bir çıkmazın içine sürüklenmektedir. Sanayici, üretici ve ihracatçı; yüksek faiz, ağır finansman yükü, artan enerji maliyetleri ve daralan piyasa şartları altında ayakta kalma mücadelesi vermektedir” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM ÇARKLARININ YAVAŞLAMASI YAPISAL BİR ALARMDIR”

Sanayi sektöründeki kapasite kullanım oranlarına dikkat çeken Arslanboğa, makine sektöründe kapasite kullanım oranının yüzde 63 seviyelerine kadar gerilediğini belirtti.

Bu durumun üretimde yaşanan daralmanın göstergesi olduğunu savunan Arslanboğa, şöyle konuştu:

“Üretim kapasitesi duruyorsa, makineler tam çalışmıyorsa, siparişler zayıflıyorsa burada sadece geçici bir durgunluk değil, yapısal bir alarm vardır. Üretenin cezalandırıldığı, spekülasyonun kazandığı bir ekonomik düzen sürdürülebilir değildir.”

“KONKORDATO BAŞVURULARINDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ”

Reel sektörün karşı karşıya olduğu finansman sorunlarına da değinen Arslanboğa, yılın ilk altı ayında 1.240 konkordato başvurusu yapıldığını ifade ederek bu tablonun işletmelerin yaşadığı ekonomik sıkışmayı ortaya koyduğunu savundu.

Özellikle sanayi şehirlerinde konkordato başvurularının artmasına dikkat çeken Arslanboğa, Gaziantep gibi üretim merkezlerinde yaşanan sorunların ekonomik sıkıntıların belirli bölgelerle sınırlı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Arslanboğa, “Şirketler borçlarını çevirmekte, finansmana erişmekte ve faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Sanayisiyle öne çıkan şehirlerde dahi konkordato haberlerinin artması, üretim sektörünün ne kadar ciddi bir darboğazla karşı karşıya olduğunu göstermektedir” dedi.

“YÜKSEK FAİZ VE ENERJİ MALİYETLERİ SANAYİCİYİ ZORLUYOR”

Sanayicilerin en önemli sorunlarından birinin finansman maliyetleri olduğunu belirten Arslanboğa, yüksek faiz oranlarının yeni yatırımları olumsuz etkilediğini ve işletmelerin üretim yerine borç yönetimine odaklanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Elektrik ve doğalgaz maliyetlerindeki artışların da üreticilerin rekabet gücünü zayıflattığını savunan Arslanboğa, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir sanayicinin bu kadar yüksek maliyetli krediyle üretim yaparak rekabet etmesi, ihracatını artırması ve ayakta kalması son derece zor hale gelmektedir. Elektrik, doğalgaz ve diğer temel girdi maliyetleri yükselirken sanayiciden hem iç piyasada hem de dış pazarda rekabet etmesi beklenmektedir.”

ÜRETİCİLER İÇİN DÖRT MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Yeniden Refah Partisi olarak üretim odaklı ekonomi politikalarını savunduklarını belirten Arslanboğa, sanayicilerin yaşadığı sorunların çözümü için atılması gerektiğini düşündükleri adımları sıraladı.

Arslanboğa, öncelikle üretici ve sanayicilere yönelik finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ve işletme kredilerinde düşük maliyetli, uzun vadeli ve öngörülebilir finansman imkânlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

İkinci olarak sanayi elektriği ve doğalgaz maliyetlerinin azaltılmasını isteyen Arslanboğa, özellikle ihracat yapan, istihdam sağlayan ve stratejik alanlarda üretim gerçekleştiren işletmelere yönelik destek mekanizmalarının oluşturulmasını önerdi.

Konkordato başvurularındaki artışın önlenmesi amacıyla reel sektöre yönelik yeniden yapılandırma ve finansman destek paketlerinin hazırlanması gerektiğini ifade eden Arslanboğa, geçici nakit sıkıntısı yaşayan ancak üretim kapasitesini koruyan işletmelerin desteklenmesini istedi.

Arslanboğa, ekonomi politikalarının yalnızca enflasyonla mücadeleye değil, üretim kapasitesinin artırılmasına da odaklanması gerektiğini savundu.

“TÜRKİYE’NİN İHTİYACI ÜRETİMİ AYAĞA KALDIRAN EKONOMİ YÖNETİMİDİR”

Açıklamasının sonunda üretim ve istihdamın önemine vurgu yapan Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, şu ifadeleri kullandı:

“Biz diyoruz ki; çivi çakan, fabrika işleten, işçi çalıştıran, ihracat yapan insan bu ülkede cezalandırılmamalıdır. Kolay yoldan kazananı değil, alın teriyle üreteni destekleyen bir ekonomik düzen kurulmadan Türkiye ayağa kalkamaz.”

Yeniden Refah Partisi’nin Milli Görüş ekonomi anlayışı doğrultusunda üretimi, yatırımı ve istihdamı önceleyen politikaları savunduğunu belirten Arslanboğa, açıklamasını “Türkiye’nin ihtiyacı, üretimi boğan değil üretimi ayağa kaldıran bir ekonomi yönetimidir.” İfadeleri ile tamamladı.