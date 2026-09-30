Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Yeniden Refah Partisi (YRP) Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, ekonomi politikalarına ilişkin yazılı açıklama yaparak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde uygulanan ekonomi programını eleştirdi.

‎Arslanboğa, vatandaşlardan fedakârlık beklendiğini ancak hayat pahalılığında beklenen rahatlamanın sağlanamadığını savundu.

‎Arslanboğa, Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın değerlendirmelerine de atıfta bulunarak, Şimşek’in göreve gelmesinin ardından sabır ve tasarruf çağrılarının öne çıktığını belirtti. Vergi, harç, akaryakıt ve diğer maliyetlerdeki artışların vatandaş üzerindeki yükü ağırlaştırdığını ileri süren Arslanboğa, “Acı reçete var, kemer sıkma var, zam var; ama enflasyonda başarı yok” ifadelerini kullandı.

‎Enflasyondaki gerilemenin fiyatların düşmesi anlamına gelmediğine dikkat çeken Arslanboğa, “Enflasyonun belli oranda gerilemesi, fiyatların düştüğü anlamına gelmemektedir. Sadece zamların artış hızının bir miktar yavaşladığını göstermektedir. Vatandaş pazarda, markette, kirada, ulaşımda ve faturada hâlâ yüksek fiyatlarla karşı karşıyadır” dedi.

‎Arslanboğa, ekonomi yönetiminin geçmişte ortaya koyduğu enflasyon hedefleri ile gelinen nokta arasında önemli fark bulunduğunu da savundu. 2023’te açıklanan ilk Orta Vadeli Program’da 2026 sonu için yüzde 8,5’lik enflasyon tahmini yer almıştı. Daha sonraki programlarda bu patika yukarı yönlü revize edildi; 2026-2028 OVP’sinde 2026 tahmini yüzde 16 olarak belirlendi. Ağustos 2026 itibarıyla yıllık TÜFE ise yüzde 31,51 seviyesindeydi.

‎Mevcut ekonomi politikasının üretici, esnaf, KOBİ, emekli ve dar gelirli kesimler üzerindeki yükü artırdığını öne süren Arslanboğa, Yeniden Refah Partisi’nin üretim odaklı farklı bir ekonomi modeli savunduğunu belirtti. Tarım, sanayi ve enerjide üretim maliyetlerinin azaltılması, üretici ve KOBİ’lerin uygun finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve gıda enflasyonuyla mücadelede tarımsal planlamanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

‎Kamudaki harcamalara da değinen Arslanboğa, vergi ve harç artışlarına dayalı gelir politikasının terk edilmesi gerektiğini savunarak, “Devlet, bütçe açığını milletin cebine daha fazla yük bindirerek kapatmaya çalışmamalıdır. Kamuda israf önlenmeli, gereksiz harcamalar kısılmalıdır. Önce millet değil, önce israf kısmalıdır” dedi.

‎Arslanboğa açıklamasını, “Millet kemer sıka sıka tükenmiş ama enflasyon yine de düşmemişse burada yöntemde sorun var demektir. Türkiye’nin ihtiyacı; faize, zamma, vergi artışına ve daralmaya dayalı değil; üretime, adil paylaşıma, tasarrufa ve kalkınmaya dayalı bir ekonomi modelidir” sözleriyle tamamladı.