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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un Yeni Yol Partisi’nden istifa etmesinin ardından 19’a düşen milletvekili sayısı, Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel’in Yeni Yol TBMM Grubu’na katılmasıyla yeniden 20’ye yükseldi. Böylece Yeni Yol Partisi, Meclis’te grup kurmak için gereken 20 milletvekili sayısını yeniden sağladı.

Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi’nden istifa etti. Torun’un istifasının ardından TBMM’nin resmi internet sitesinde milletvekili statüsü “Bağımsız Milletvekili” olarak güncellendi.

Böylece Yeni Yol Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 19’a, bağımsız milletvekili sayısı ise 11’e yükseldi.

ALİ YÜKSEL YENİ YOL GRUBU’NA KATILDI

Torun’un ayrılığının ardından Yeni Yol Partisi’nin grup statüsünü koruyabilmesi için gerekli olan 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşılması amacıyla siyasi temaslar gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Konya Milletvekili Ali Yüksel’in Yeni Yol TBMM Grubu’na katıldığını duyurdu.

Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan ile gerçekleştirilen istişarelerin ardından Yüksel’in Yeni Yol TBMM Grubu’na katılımının gerçekleştiğini belirterek, bu adımın Yeni Yol Grubu’nun TBMM’de çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla atıldığını ifade etti.

Ali Yüksel’in katılımıyla Yeni Yol Partisi’nin milletvekili sayısı yeniden 20’ye ulaştı. Böylece partinin TBMM’deki grup statüsü korunmuş oldu.

AYRINTILAR YENİ YASAMA YILI ÖNCESİ AÇIKLANACAK

Suat Kılıç, Yeni Yol Grubu ile yürütülecek çalışmaların kapsamı ve çalışma esaslarına ilişkin ayrıntıların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kılıç, sürece ilişkin değerlendirmelerin TBMM’nin yeni yasama yılı başlamadan önce Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından kamuoyuna aktarılacağını belirtti.

YRP Sözcüsü Kılıç, Ali Yüksel’e bugüne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.