Aydın’ın Söke ilçesinde yerel bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna’yı bacağından vuran Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
9 Ocak’ta Konak Mahallesi Aydın Caddesi’nde yaşandı. Tuna ile Kaya arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’yı bacağından vurduktan sonra darbetti.
SALDIRININ NEDENİ ÖĞRENİLDİ
Yaralanan Tuna hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırının, Tuna’nın yayımladığı bir haber nedeniyle yaşanan husumetten kaynaklandığı belirtildi.