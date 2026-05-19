Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bilinmeyenlerden biri de doğum yılı ve tarihidir.

Bu sebeple Atatürk, doğum gününü 19 Mayıs olarak tayin etmişti.

Bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı…

Elbette bugün Atatürk’ü anacağız.

Ve hatta, YENİÇAĞ olarak bir ilke imza atarak Atatürk’ün günümüze ulaşan evlatlarını ilk kez açıklayacağız.

Atatürk’ün manevi oğlu, torunu ve torununun çocuğu…

Atatürk’ün manevi oğlunun oğlu ve onun çocuğu bugün hala hayatta…

Başlıyoruz…

Atatürk’ün ilk ve tek erkek manevi evladı Abdürrahim Tuncak’tı.

1908 yılında doğan Abdürrahim ile Diyarbakır’da karşılaşan Atatürk, onu evlat edinmişti.

Abdürrahim Tuncak’ın Atatürk’ün öz evladı olduğu iddiası da tartışıldı ancak Abdürrahim Tuncak ve ailesi bunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Abdürrahim Tuncak’ın Atatürk’e olan benzerliği de bu tartışmayı günümüze dek getirdi.

Abdürrahim Tuncak 13 Ağustos 1998’de 90 yaşında hayatını kaybetti. Tuncak için devlet töreni düzenlenmişti.

Abdürrahim Tuncak’ın Kutay ve Nuray adında iki evladı dünyaya gelmişti.

Kutay Tuncak ve Nuray Çulha bugün hayattalar…

Nuray Çulha Türkiye yaşarken Kutay Tuncak ise ABD’de yaşamını sürdürüyor.

Atatürk’ün manevi evladının çocukları yani torunları diyebileceğimiz Kutay Tuncak ve Nuray Çulha’nın yanı sıra bir de Başkut Tuncak var.

Başkut Tuncak ise Atatürk’ün torunu Kutay Tuncak’ın oğlu.

ABD’de doğup orada yaşayan ve işi gereği dünyayı gezen Başkut Tuncak, 19 Mayıs günü İstanbul’dan ve hatta Boğaz’dan yunuslarla bir paylaşım yaptı.

Atatürk’ün manevi oğlunun çocuğunun çocuğu olan Başkut Tuncak’ın paylaşımı şöyle: