Cumhuriyet Halk Partisi’nde Meclis’teki grup toplantısı çekişmesiyle nedeniyle zirveye çıkan gerilim Genel Başkanlık koltuğundan oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihraç hamlesiyle daha da tırmandı.

CHP’de “iki başlılık” tartışması büyürken Özgür Özel Meclis’i terk etmeme noktasında kararlılığını sürdürüyor.

Ancak, Özgür Özel’in Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevden alındığının bildirip odalarının boşaltılmasının istenmesi Özel ekibini zora soktu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise “Parlamenter hukuk bakımından ne yapacağımızı biliyoruz” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis hamlesinden sonra “Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine” ilişkin iddialar gündeme geldi.

Bu iddialara ilişkin konuşan CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, “Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ne karar alırsa uyarız” dedi.

Peki, Özgür Özel gerçekten de yeni bir parti kurmak istiyor mu?

YENİÇAĞ ‘ERKEN SEÇİM’ UYARISI YAPMIŞTI

YENİÇAĞ geçen hafta “Erken seçimin tarihini Özgür Özel’in kuracağı parti belirleyecek” başlıklı haberiyle Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin erken seçimle olan takvimini ortaya koymuştu.

Haberimizde özetle, yeni kurulan bir partinin seçime girmek için illerin en az yarısında (41 il) il teşkilatını kurmuş olması gerekiyor. İlçelerin de en az üçte birinde ilçe teşkilatını kurmuş olması gerekiyor. İllerin en az yarısında il teşkilatını kurduktan sonra büyük kongresini yapmış olması şartları aranıyor. Bugün yeni parti kurulursa seçimin 6 ay sonra yapılması lazım. Yani, seçimin mutlaka 2027’ye kalması gerekiyor. Yoksa yeni parti seçimlere katılamaz. Özgür Özel, seçime girme yeterliliği olan 41 partiden birine katılırsa seçime girme yeterliliği diye bir tartışma söz konusu olmayacak.

ÖZGÜR ÖZEL HEYETİNİN DSP GÖRÜŞMESİ

YENİÇAĞ’ın haberinden 4 gün sonra medyaya “Özgür Özel ekibinden DSP'yle temas” başlıklı haberler yansıdı.

Özgür Özel tarafı ilk anda haberi yalanladı. Bunun bir anlamı vardı, çünkü bu görüşme “çok gizli” olarak gerçekleştirilmişti. Böyle olduğunu da bir istifayla anlamış olduk.

Neydi o istifa, bakalım…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir'in Demokratik Sol Parti (DSP) ile yaptığı görüşme istifa getirdi. DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak partisinden istifa etti.

İbrahim Halil Yumuşak istifa gerekçesini ise Özgür Özel ve ekibi ile yapılan görüşmede Genel Başkan Önder Aksakal’ın tutumu olarak açıkladı. Yumuşak, CHP heyetiyle yapılan görüşmelere dair Önder Aksal'ın bir anda fikir değiştirdiğini ve heyet ile yapılan görüşmenin Önder Aksakal tarafından basına sızdırıldığını öne sürdü. Yani, bu görüşmenin yapılan gizlilik anlaşması gereği basına sızmaması gerekiyordu ancak iddiaya göre Önder Aksakal hamle yaptı.

Söz konusu görüşmeye katılan DSP’den istifa eden İbrahim Halil Yumuşak, CHP’li Murat Emir'in CHP kongresiyle ilgili alınan butlan kararının nihai sonucunun belirsiz olduğunu, bu nedenle çok değişik alternatifler üzerinde durduklarını, gündeme gelen konulardan birinin yeni bir siyasi parti kurmak olduğu, ancak baskın seçim ve örgütlenmede kendilerine yaşatılabilecek sorunlar nedeniyle seçime girme yeterliliğine sahip partilerden birinin bünyesinde katılımın seçenek gibi durduğunu söylediğini anlattı.

DSP’den istifa eden İbrahim Halil Yumuşak’ın aktardığı görüşmede, Murat Emir’in net olarak yeni partiye “seçime hazırlık süreci” nedeniyle sıcak bakılmadığını ifade ettiğini söylüyordu.

YENİÇAĞ da tam bu noktada uyarı yapmış ve Özgür Özel yeni partinin seçime girme yetkisini alana kadar “baskın seçim” kararı çıkabileceğini gündeme getirmişti.