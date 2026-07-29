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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ yazarı Mehmet Şahincileroğlu bugün yayımlanan yazısında; kültür, sanat ve eğlence dünyasındaki haftalık gelişmelerle öne çıkan yapımları, televizyon ekranlarından sinema salonlarına, müzik piyasasından edebiyat dünyasına kadar gündemin dikkat çeken başlıklarını bir araya getirdi.

Şahincileroğlu yazısında, Kanal D’nin Pazar akşamları yayınlanan yaz dizisi Daha 17'nin zirveye damga vuruşuna dikkat çekti.

Şahincileroğlu, "Daha 17’, zirveyi bırakmıyor" başlıklı yazısında, ‘Daha 17'yi haftanın dizisi olarak seçti.

Yayına başladığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Kanal D’nin Pazar akşamlarına damga vuran yaz dizisi ‘Daha 17’nin çıkışını sürdürdüğünü dile getirdi.

'PERFORMANSLARI İLE SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULUYOR'

Şahincileroğlu yazısında şunları dile getirdi:

"Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un paylaştığı dizi, 9. bölümüyle 2’ye yakın reyting artışı yaşadı ve geçen haftanın en yüksek reyting çıkışı yapan dizisi oldu. Dizi, sadece aldığı reytingler değil; oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor."

Haftanın filmi olarak, İzci Takımı Şelalenin Peşinde'yi seçen Şahincileroğlu filme ilişkin olarak şunları kaleme aldı:

"Burak Kaan Şimşeker’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı geçen hafta vizyona giren animasyon türündeki ‘İzci Takımı: Şelalenin Peşinde’, bin 340 kişi tarafından izlendi.

Ağbaş Sinema ve Organizasyon imzalı film; Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül’den oluşan İzci Takımı’nın doğa gezisini anlatıyor."

Haftanın şarkısı olarak ise Gülşen’den ‘İtaat Yok’u ve haftanın kitabı olarak Yazar Semra Gökalp'in Ben Hâlâ Buradayım isimli kitabını seçen Şahincileroğlu'nun ilgili yazısı şöyle:

"Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin en sevilen isimlerinden Gülşen, yeni şarkısı ‘İtaat Yok’u yayınladı. Sözleri ve müziği Gülşen imzalı şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmış.

Baskıya, dayatılan kurallara ve bir ilişki ya da toplum içinde boyun eğme beklentisine karşı çıkmayı anlatan şarkı, romantik bir ayrılık hikâyesinin ötesinde, kişinin kendi kimliğini ve özgürlüğünü savunmasını merkeze alıyor.

Hâlâ anlatacakları olan biri var

Haftanın kitabı: Yazar Semra Gökalp’in ‘Ben Hâlâ Buradayım’ kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, ALS nedeniyle bugün gözleri dışında hiçbir kasını hareket ettiremeyen ancak zihni ve hafızası sapasağlam olan Semra Gökalp’in kendi yaşamından doğdu. Kitapta teşhis sürecinden Avrupa’nın önde gelen ALS kliniklerine, sonuçsuz tedavi arayışlarından ‘umut tacirleri’ne; aile ilişkilerinden bakım verenlerin tükenmişliğine kadar hastalığın çoğu zaman konuşulmayan yüzü yer alıyor.

Bir ALS hastasının ne yaşadığını dışarıdan anlatmak yerine, hastalığın içinden seslenen Semra Gökalp, tavsiye vermeden önce dinlemenin, acımak yerine anlamaya çalışmanın ve hastayı hayatın dışında bırakmamanın önemini anlatıyor."