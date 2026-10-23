Uzun süredir merakla beklenen İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’lu ‘Yol Arkadaşım’ serisinin üçüncü filmi sete çıktı. Şeref ve Onur karakterleriyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ikili, Yılmaz Ulusoy Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen çekimlerde filmin yeni yol arkadaşı Cindy isimli at ile kamera karşısına geçti.

Yapımını TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media’nın üstlendiği, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel yapıyor. Filmin kadrosunda Seda Türkmen, Baturay Özdemir, Bahar Şahin, Metin Pıhlıs, Burcu Türünz, Öykü Naz Altay ve Pelin Baynazoğlu da yer alıyor. Başı dertten kurtulmayan Şeref ile Onur, üçüncü filmde yeni bir maceraya atılıyor. Bu kez onlara şampiyon yarış atı Cindy de eşlik ediyor. Setten paylaşılan karelerde Büyükak ve Koç, ellerinde klaketle poz verirken hikâyede önemli bir yeri olan Cindy ile de bir araya geldi. ‘Yol Arkadaşım 3’, 26 Şubat 2027’de vizyona girecek.

2017’de vizyona giren ilk filmiyle büyük bir gişe başarısı yakalayan, 2018’deki ikinci filmiyle bu başarıyı daha da ileri taşıyan ‘Yol Arkadaşım’ serisi, toplamda 4.4 milyondan fazla sinemaseverle buluşmuştu.

‘Bekle Bizi Brüksel’ görücüye çıkıyor

Ödüllü yönetmen Necmi Sancak’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Bekle Bizi Brüksel’, Altın Portakal’da yarışacak.

Caner Cindoruk, Hande Doğandemir, Deniz Işın, Uğur Uzunel, Menderes Samancılar, Hüseyin Avni Danyal, Zihni Göktay ve Can Bartu Arslan’ın da aralarında bulunduğu güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken kara komedi, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ilk kez seyirciyle buluşacak. İlk filmi ‘Ayşe’ ile Altın Portakal’da En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film’in de aralarında bulunduğu dört ödüle layık görülen Necmi Sancak, yeni filminde seçim gününde yaşanan absürt bir olaydan yola çıkıyor.

Tek bir günde geçen Maara Film imzalı ‘Bekle Bizi Brüksel’, bir uçak kaçırma olayının kutuplaşmış bir toplumda nasıl ulusal çapta paniğe dönüştüğünü kara mizah diliyle anlatıyor.

31 sanatçı, aynı sergide buluştu

Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması’nda dereceye giren ilk 31 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Haliç Tersanesi’nde yer alan İstanbul’un ilk kamusal çağdaş sanat müzesi İstanbul Sanat Müzesi’nde açıldı.

Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlenen yarışmanın sergisi, Türkiye’nin birbirinden farklı illerinden genç sanatçıların disiplinler arası eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, 31 Aralık’a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Sanat Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.