Yeni sezonda haftalar ilerledikçe seyircinin tercihi de daha net ortaya çıkıyor. Görünen o ki, Salı günleri, şimdilik sezonun en çekişmeli reyting mücadelesine sahne oluyor.

4 sezondur ekranlara damga vuran ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’, yayın hayatına başladığı ilk haftadan itibaren liderliği elden bırakmayan ‘Tuzlu Kahve’, Yeşilçam tadındaki hikâyesiyle adından söz ettiren ‘Haysiyet’ ve güçlü rakiplerine ‘Yarışta ben de varım’ mesajı veren ‘Anne Yarısı’ arasında gerçekten kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Üstelik mücadele yalnızca diziler arasında geçmiyor. ‘MasterChef Türkiye’ ve gündüz kuşağı programlarını da bu tabloya eklediğimizde, Salı’nın ne kadar zorlu bir rekabet ortamına dönüştüğünü daha iyi anlıyoruz. Bir de işin başka bir boyutu var. TRT’nin Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını ekranlara taşıdığını da unutmamak gerekiyor.

Bütün bu tabloyu bir araya getirdiğimizde, Salı günlerinin neden bu kadar çekişmeli geçtiğini anlamak zor değil. Çünkü güçlü diziler, iddialı yarışma programları ve futbol karşılaşmaları, aynı gün izleyicinin karşısına çıkıyor. Kısacası Salı günleri, yeni sezonda reyting yarışının en zorlu cephelerinden biri olmaya aday gibi görünüyor.

‘Milyonluk Hurdacı’nın galası yapıldı

Türk Sineması’nın yeni komedi-macera filmi ‘Milyonluk Hurdacı’ filminin galası, Torun Center’da düzenlenen özel bir etkinlikle yapıldı.

Başrollerini Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen’in paylaştığı filmin kadrosunda ayrıca Küçük İbo (İbrahim Küçük), Melis Gürhan, Suat Sungur, Orçun Kaptan, Gürcan Koç, Deniz Oral ve Naci Taşdöğen gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığını Mehmet Salih Gök’ün, yönetmenliğini Ercüment Çavluer’in üstlendiği, senaryosunu Şeyda Delibaşı’nın kaleme aldığı ‘Milyonluk Hurdacı’, hovarda geçmişi nedeniyle dağılan ailesini yeniden bir araya getirmek isteyen yaşlı bir hurdacının hikâyesini anlatıyor.

Marnel Pictures imzalı film, 23 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Kubat ile iki düet bir muhabbet

Kubat, müziği ve samimi sohbetleri buluşturduğu yeni YouTube projesi ‘Kubat’la Studio14’ ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. ‘İki düet, bir muhabbet’ sloganıyla hazırlanan programın ilk konuğu, esprileri ve sıcak sohbetiyle sevilen Beyazıt Öztürk oldu.

İkili, ‘Ayaş Yolları’ ve ‘Haydar Haydar’ için seslerini bir araya getirirken türkülerin arasına keyifli bir muhabbet de katıyor. Bir yanda Kubat’ın güçlü yorumu, diğer yanda Beyazıt’ın neşesi… Stüdyoda hem türkülere hem kahkahalara yer var.

Müzisyenlerden oyunculara, yazarlardan ressamlara, doktorlardan şeflere uzanan konuk listesiyle program, farklı dünyaları aynı mikrofonun etrafında buluşturacak. ‘Kubat’la Studio14’, her Çarşamba saat 12.00’de Kubat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.