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YENİÇAĞ yazarı İsmail Türk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, başlamasına günler kalan 2026 Dünya Kupası öncesinde ev sahibi ABD'de yaşanan skandal uygulamaları ve vize krizlerini tek tek sıraladı. Türk, Katar'daki Dünya Kupası aylarca eleştirilirken, ABD'nin yaşattığı bu mağduriyetlere karşı küresel bir tepki verilmemesine dikkat çekti.

İşte İsmail Türk'ün paylaşımında yer verdiği, turnuva öncesi tepki çeken o uygulamalar:

FUTBOLCULAR VE HAKEMLER HAVALİMANLARINDA ENGELLENDİ

Vize Engeline Takılan Yıldızlar: İsviçreli futbolcu Breel Embolo'nun vize kontrolü nedeniyle günlerce bekletildiği ve takım arkadaşlarına ancak günler sonra katılabildiği belirtildi.

Saatlerce Süren Sorgu: Irak milli takımı oyuncusu Aymen Hüseyin'in, ABD'ye girişinde yaklaşık 7 saat boyunca gözaltında tutularak sorgulandığı aktarıldı.

Yılın Hakemi Geri Çevrildi: 2025 CAF turnuvasında "En İyi Afrikalı Hakem" seçilen Ömer Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'ndan ülkeye alınmayarak geri gönderildi. FIFA'nın ise bu duruma sessiz kalarak hakemin turnuvada görev yapamayacağını açıkladığı vurgulandı.

TAKIMLARA AKILALMAZ KISITLAMALAR VE ARAMALAR

İran Takımına "Sadece Maç Günü" İzni: Türkiye'deki ABD Konsolosluğu'nda günlerce vize işlemleriyle uğraşan İran milli takımına, ABD tarafından sadece maç günlerinde ülkeye giriş izni verildiği ve delegasyonun 15 üyesine ise tamamen vize reddi çıktığı bildirildi. Ayrıca İran milli takım fotoğrafçısının da ABD'ye girişinin engellendiği ifade edildi.

Güney Afrika ve Özbekistan'a Büyük Engeller: Delegasyon üyelerinin vize alamaması nedeniyle Güney Afrika milli takımının ABD'ye planlanandan çok daha geç ulaştığı belirtildi. Özbekistan milli takımının ise narkotik köpekleriyle aranmasına ait görüntülerin uluslararası medyada gündem olduğu kaydedildi.

Irkçılık Suçlaması: Senegal milli takımı personelinin ayakkabılarını çıkarmaya zorlanması ve çok sıkı aramalardan geçirilmesinin kamuoyunda ırkçılık tepkilerine yol açtığı aktarıldı.

TARAFTARLAR DA MAĞDUR OLDU

İskoçlara Son Dakika Şoku: ESTA programı dahilinde ABD'ye vizesiz seyahat hakkı olan bazı İskoç taraftarların seyahat izinlerinin, uçuşlarına sadece birkaç gün kala iptal edildiği belirtildi.

Ciddi Maddi Kayıplar: Maç biletlerini alan ve konaklama rezervasyonlarını tamamlayan çok sayıda taraftarın vize başvurularının reddedildiği, bu durumun da büyük maddi zararlara yol açtığı ifade edildi.

İşte İsmail Türk'ün sosyal medya paylaşımının tamamı:

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala yaşananlar:

-İsviçreli futbolcu Embolo'nun vizesi kontrol edildi ve ancak günler sonra takım arkadaşlarına katılabildi.

-Irak milli takım oyuncusu Aymen Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'ne varışında yaklaşık yedi saat boyunca gözaltına alındı ​​ve sorgulandı.

-İran milli takımı, Türkiye'deki ABD konsolosluğunda vize işlemleriyle günlerce uğraştı. ABD, onlara sadece maç günlerinde giriş izni verdi. Delegasyonun on beş üyesine vize verilmedi.

-2025 CAF turnuvasının en iyi Afrikalı hakemi seçilen Ömer Abdulkadir Artan, Miami havaalanında geri çevrildi ve ülkeye girişine izin verilmedi. FIFA, herhangi bir işlem yapmadan bunu kabul etti ve turnuvada hakemlik yapamayacağını açıkladı.

-Güney Afrika milli takımı, delegasyonun bazı üyelerine vize verilmemesi nedeniyle planlanandan çok daha geç Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

-Senegal milli takım personelinin ayakkabılarını çıkarmaya zorlanması ve kapsamlı aramalara tabi tutulması, ırkçılık suçlamalarına yol açtı.

-Özbekistan milli takımı, narkotik köpekleriyle arandı ve görüntüler uluslararası medyada viral oldu.

-ESTA programı kapsamında ABD'ye vizesiz giriş hakkı bulunan bazı İskoç taraftarların seyahat izinleri, kalkışlarından sadece birkaç gün önce iptal edildi.

-Biletlerini satın almış ve konaklama rezervasyonu yaptırmış birçok taraftarın vize başvuruları reddedildi ve bu da maddi kayıplara yol açtı.

-İran milli takım fotoğrafçısının ABD'ye girişi engellendi.

Ancak Katar'daki Dünya Kupası aylarca eleştirilirken, ABD ile ilgili herhangi bir tepki olmadı.