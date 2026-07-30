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Gazeteci İsmail Türk, ata yurdu olarak nitelendirdiği Kırgızistan'da kendisi için manevi değeri büyük olan anlamlı bir ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Ödülünü Romanya–Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay ile Kırgızistan'ın yatırımcı iş insanlarından Yusuf Uğurun elinden alan Türk, yaşadığı gururu kamuoyuyla paylaştı.

"BENİM İÇİN AYRI BİR GURUR VESİLESİ OLDU"

İsmail Türk, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki dostluk ve gönül bağlarının güçlenmesine katkı sunan isimlerden ödül almanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Türk, "Bu kıymetli ödülü, Romanya–Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Dr. Tamer Atalay ile Kırgızistan'ın önemli yatırımcı iş insanlarından Sayın Yusuf Uğur'un elinden almak benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki dostluk ve gönül köprülerine katkı sunan böylesine değerli isimlerin takdiri, taşıdığım sorumluluğu daha da artırmıştır." ifadelerini kullandı.

"BU ÖDÜLÜ TÜM DAVA ARKADAŞLARIMIZ ADINA KABUL EDİYORUM"

Ödülü yalnızca şahsı adına değil, Türk milletine, Türk dünyasına ve doğru haberciliğe emek veren herkes adına kabul ettiğini vurgulayan İsmail Türk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamlı ödülü şahsımdan ziyade; ömrünü Türk milletine, Türk dünyasına ve doğru haberciliğe adamış tüm dava arkadaşlarımız adına kabul ediyorum."

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

İsmail Türk, başta Dr. Tamer Atalay ve Yusuf Uğur olmak üzere, kendisini bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederek, "Rabbim bizleri milletimize ve Türk dünyasına hizmet yolundan ayırmasın." ifadeleriyle mesajını tamamladı.