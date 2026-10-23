ABD’nin İran savaşında kesin bir sonuç alamadığı, üstelik prestij kaybına uğradığı, bir an önce uluslararası kamuoyunu, daha da önemlisi iç kamuoyunu tatmin edebilecek bir başarı elde edip, bunun da propagandasını algı oluşturacak şekilde yaparak bu savaştan kendisini sıyırmak istediği ortadadır.

Ancak bunun 3 Kasım seçimlerinden önce gerçekleşmesini sağlamak için girişeceği yeni bir operasyonun, önceki operasyonlardan da ders çıkararak, risk taşıdığını değerlendirdiği ve “Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olabileceği” ihtimalinin oldukça yüksek olması karşısında, seçime kadar yeni bir operasyon yapmama kararı aldığı anlaşılmaktadır.

Seçime kadar prestij kurtaracak propagandaya devam

ABD’nin halen iki önemli konu üzerinde yoğunlaşarak seçim için avantaj yakalamayı hedeflediği görülmektedir. Bunlardan birincisi, halen perde arkasında devam eden müzakerelerde, İran’ın nükleer programdan vazgeçtiğini beyan etmesi, diğeri de Hürmüz Boğazının trafiğe açılması ve bunun da ABD’nin başarısı olarak algılanmasıdır.

Ancak Nükleer silah konusunda kendisinin yaptığı açıklamalardan bu konuda kafasının karışık olduğu anlaşılmaktadır. Bir taraftan İran’ın nükleer kapasitesini yok ettik derken, diğer taraftan Kazma Dağı’nın altındaki uranyum stoku ve tesislerinin etkisiz hale getirilmesi için nükleer silaha yakın güçte bir bombayı kullanmayı planladıklarını deklere etmesi ve İran’ın nükleer programdan vazgeçtiğini söylemeden müzakerelere devam edilemeyeceğini belirtmesi, bu kafa karışıklığının belirtileridir.

Fiili müzakereler devam ediyor

Taraflar resmen olmasa da arabulucular vasıtasıyla ve basına yaptığı açıklamalarla fiilen müzakerelere devam etmekte ve karşılıklı olarak resmen müzakerelerin başlaması için teklifler sunmakta ve karşı beyanlarda bulunmaktadır.

Bunlardan en belirgin olanı İran’ın Hürmüz Boğazının açılarak resmi müzakerelere başlanması için ABD’ye sunduğu 7 şarttır.

Bu 7 şartların resmi bir dökümü kamuoyuna açıklanmamış olup, İranlı yetkili ve resmi kaynaklarının aktardığına göre bu taleplerin bilinen ana başlıkları şunlardır:

Savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi: Çatışmaların ve askeri operasyonların tamamen durdurulması,

Deniz ablukasının kaldırılması: Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz ablukası ile kısıtlamaların sonlandırılması,

İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması: Uluslararası alanda bloke edilen İran mal varlıklarının iade edilmesi,

Amerikan güçlerinin çekilmesi: Amerikan askeri güçlerinin İran sınırları ve Hürmüz Boğazı gibi stratejik suyollarının yakınından çekilmesidir.

İran kaynakları bunlardan bazılarının ABD tarafından kabul edildiğini, ancak Tahran yönetimin bunu yetersiz bulduğunu, ABD ise bunları kabul etmediğini söylemiştir.

Bir taraftan fiili müzakereler devam ederken, tarafların birbirlerine psikolojik üstünlük sağlayabilmek için karşılıklı tehdit içeren açıklamaları devam ederken, beyanlardan ABD’nin İran’ın nükleer programından vazgeçmesini, İran’ın ise Hürmüz’ün açılmasını ön planda tuttuğu anlaşılmaktadır.

İran, Hürmüz’ün açılması için 7 şartın ABD’nin kabul etmesini ileri sürerken bu konuda ateşkesi de ihtiva eden, 7 günlük bir plan sunduğu ve ABD’nin de bunu incelediği söylenmekte, İran’ın şart olarak ileri sürdüğü hususların başında da ABD ordusunun bölgeyi terk etmesi olduğu belirtilmektedir.

ABD ve İsrail, seçimlere kadar saldırıdan çekiniyor

ABD’nin 15 gün kadar önce İsrail’den, İran’ın Nükleer kapasitesi hedef alınarak tek başına İran’a saldırmasını talep ettiği, ancak İsrail’in beklediği böyle bir fırsatı kaçırmaması beklenirken, bunun karşılığında İran’ın füze saldırılarının şehirleri hedef alacağı, bunun da 27 Ekim’de İsrail’de yapılacak seçimde oy kaybı yaratacağı kaygısıyla bu talebe yanaşmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca geçen hafta İsrail’in, seçim korkusuyla ABD’ye, İran’a saldırıları erteleme çağrısında bulunduğu da basında yer almıştır.

Seçimlerden sonra saldırılar şiddetlenebilir

ABD ve İsrail’in seçimlerden sonra yapılmak üzere planladığı saldırıların, özellikle İran’ın enerji kaynakları, şebekeleri ve yaşamsal alt yapılarına olabileceği beklenmektedir. Pentagon'un CENTCOM'a bu konuda hazırlık talimatı verdiği haberleri de basına yansımış durumdadır.

Trump, İran’a yönelik yeni bir saldırıda yeraltı nükleer tesislerinin bulunduğu öne sürülen Kazma Dağı’nın hedef alınabileceğini belirtmiş ve hedeflerinin İran nükleer kapasitesini yok ederek nükleer silah edinmesini kalıcı olarak engellemek olduğunu da açıklamıştır. Bu kapsamda nükleer silah olmayan, ancak tahrip gücü nükleere yakın olan MOAB bombasının kullanılabileceği de gündeme gelmiştir. Bu girişimle bombanın tahrip gücünün yanında psikolojik etkisi de hesaplanmış olabilir.

Ancak bunun tansiyonun daha da yükseltmesine sebep olacağı belirtilmekte, böyle bir saldırının ABD’nin stratejik amaçlarına ulaşmasına ne ölçüde katkı sağlayacağı konusunda da belirsizlikler bulunmaktadır. Bu bombanın yeraltına uzanan dikey etkisi olmakla birlikte, yatay olarak yaratacağı ölümcül etkisinin geniş bir sahada oluşacağı, bunun da insanlık açısından sıkıntı yaratacağı söylenmektedir.

ABD’nin İran’a yönelik böyle büyük çaplı bir saldırısının, İran’ın daha etkin karşı saldırılarda bulunmasına, Husilerin de Suudi Arabistan’ın enerji altyapısına karşı harekete geçmesine sebep olabilecektir. Bu durumun çatışma sahasını daha da genişletme ihtimali mevcuttur.

İsrail’in S,Arabistan’a destek talebi, İran’ın Mekke İttifakına katılma niyeti

-İsrail’in, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yaptığı saldırılar karşısında Suudi Arabistan’a yardım ve destek teklifinde bulunması, bölgedeki dengeleri karıştıracak bir durumdur. Trump’ın da bu konudaki düşüncesini, Suudi Arabistan’ın bunu kabulü yönünde olmasına işaret etmesi ise ABD’nin niyet ve maksadının açığa çıkması anlamında mütalaa edilmelidir.

-Zaten uzun bir süredir ABD’nin, Suudi Arabistan’ın İbrahim Anlaşmalarına katılmasını talep ettiği de göz önünde tutulursa bu durum, Suudi Arabistan’ın İsrail yanında, İran’ı da tamamen karşısında yer alması demektir.

-Böyle bir gelişmenin, Mekke İttifakı’nı hangi konuma sokacağının, ittifakın da esas itibariyle hangi amaç için kurulduğunun bir süzgeçten geçirilerek değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkardığı düşünülmektedir.

-Şimdi de İran’ın, Mekke İttifakına katılmaya hazır olduğunu açıklamasının, bölge istikrarına katkı sağlamak mı, yoksa kendisine karşı olan bir oyunu bozmak için mi olduğunun analiz edilmesinde fayda görülmektedir.

-Görüldüğü üzere olaylar birbirinin içine geçmiş durumdadır. Bu durumda marifet, süreci ülke çıkarlarına uygun bir şekilde yöneterek yumağı çözmek ve doğru tarafta yer almayı sağlamaktır.