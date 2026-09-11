Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da bu hafta kültür-sanat gündemi oldukça hareketli. Klasik müzikten tiyatroya, sinemadan sergiye uzanan programda hem güçlü prodüksiyonlar hem de izleyiciyi düşünmeye zorlayan işler öne çıkıyor. İşte haftanın dikkat çeken dört etkinliği…

HAFTANIN KONSERİ: FESTİVAL BULUŞMASI

Klasik müzik denildiğinde hâlâ pek çok kişinin aklına mesafeli, ciddi ve kuralları olan salonlar geliyor. Oysa oda müziği, büyük orkestraların görkeminden çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Daha az sayıda müzisyenin sahnede olması, dinleyicinin hem icracıyla hem de eserle çok daha doğrudan bir bağ kurmasını sağlıyor.

Bu hafta bunun adresi Süreyya Operası.

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında düzenlenen “Festival Buluşması”, 11 Eylül Cuma akşamı altı önemli müzisyeni aynı sahnede bir araya getiriyor. Kemanlarda Emmanuel Coppey ve Katerina Chatzinikolau, viyolalarda Razvan Popovici ve Ali Başeğmezler, viyolonsellerde Marc Coppey ile Nil Kocamangil yer alıyor.

Konser programı da sahnedeki müzisyen sayısının giderek artacağı özel bir yapıda tasarlanmış.

İlk bölümde Anton Arensky’nin La minör Yaylı Dörtlüsü No. 2, Op. 35 eseri seslendirilecek. Arensky’nin klasik yaylı dörtlü formundan farklı olarak ikinci keman yerine ikinci viyolonseli tercih etmesi, esere daha yoğun ve karanlık bir ses dünyası kazandırıyor. Eserin Çaykovski’ye göndermeler içeren ikinci bölümü de programın ikinci yarısına adeta köprü kuruyor.

Konserin devamında ise altı müzisyenin tamamı sahneye çıkarak Çaykovski’nin Re minör Yaylı Altılısı, Op. 70 “Souvenir de Florence” eserini yorumlayacak. Bestecinin Floransa seyahatinden ilham alan eser, adına rağmen sakin bir Akdeniz romantizmi sunmuyor; özellikle final bölümünde yükselen temposuyla oldukça enerjik ve güçlü bir yapıya sahip.

Gecenin en dikkat çekici tarafı ise belki de eserlerden çok, farklı ülkelerde ve farklı kariyerlerde yol alan altı müzisyenin bu festival için ilk kez aynı proje etrafında buluşması.

Bu nedenle dinleyiciyi yalnızca iki klasik eserin değil, sahnede o anda oluşacak müzikal diyaloğun da peşine düşüren bir konser bekliyor.





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