Adana merkezli “yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlatılan operasyonda televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

YENİÇAĞ, Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık Emniyet ifadesinden MASAK raporunda da yer alan Nagehan Alçı iddialarını belgelerle yayınladı.

Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına gelen bir para MASAK tarafından şüpheli bulundu. Kütahyalı ifadesinde, Nagehan Alçı ile ilgili soruya “Eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır” yanıtı verdi.

Türkiye YENİÇAĞ’ın haberini konuşurken Nagehan Alçı da haberimize yanıt verdi.

Nagehan Alçı, Medyaradar’a yaptığı açıklamada eski eşi Kütahyalı ile ortak hesaplarına gelen paraları Kütahyalı’nın kendisinin kullandığını öne sürdü.

Nagehan Alçı şu açıklamayı yaptı:

“Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı. Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum.”

Çift, 3 Ekim 2023’te anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Emniyet ifadesinde yer alan soruda, 2024 yılında Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya 269 bin TL gönderdiği anlaşıldı.

İşte o belge:

Rasim Ozan Kütahyalı’ya daha sonra 2020 yılında Nagehan Alçı ile evliyken ortak hesaplarından giden 513 bin TL’lik “şüpheli” olduğu değerlendirilen bir işlem soruldu.

“Eski eşim olan Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur.”

İşte o belge: