Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden 17 Haziran Çarşamba günü kaçırıldı.

Erhan Karaal kaçırıldıktan 33 saat sonra İstanbul Emniyeti’nin başarılı çalışması ve nokta atışı operasyonuyla kurtarıldı.

Erhan Karaal olayında en kritik bilgiyi YENİÇAĞ gündeme getirdi.

YENİÇAĞ’ın 23 Haziran 2026 tarihli “Erhan Kaaral’ın kaçırılmasında bilinmeyenler: Aracından takip cihazı çıktı!” başlıklı haberiyle Erhan Karaal’ın aracında takip cihazı (GPS) bulunduğu ilk kez medyada yer aldı.

Erhan Karaal’ın aracında takip cihazı (GPS) bulunduğu haberini medya ise iki gün sonra sayfasına taşıdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden 17 Haziran Çarşamba günü kaçırıldı.

“Polisiz, senin Vatan Emniyet’e götüreceğiz” diyen 4 kişi Erhan Karaal’ı zorla araca soktu ve kafasını bacaklarının arasına sıkıştırarak kaçırdı.

Yolda duruldu ve aracın yanına yanaşan bir başka araca Erhan Karaal geçirildi. Sonra bir daha araç değiştirildi. Araçtakiler Kürtçe konuştuklarından Erhan Kaaral ne konuştuklarını anlamıyordu. Kafasını bacaklarının arasına bastırdıkları için de nereye gittiklerini ve nerede olduklarını bilmiyordu.

Erhan Karaal ifadesinde iki kez Avrasya Tüneli’nden geçtiklerini radyodan geçiş sırasında anons yapılması nedeniyle duyduğu söylemişti.

Iraklı olduğunu söyleyen bir şoförün aracına geçirildiğinde ise biraz Türkçe konuştuklarını Iraklı kişinin Esentepe’deki sanayi bölgesine gitmeyi teklif ettiğini “Orası bizim bir şey olmaz” dediğini yine ifadesinde aktarmıştı Erhan Karaal…

İşkenceler yapıldı, demir çubuklarla dövüldü ve hatta tırnakları dahi söküldü. Korkunç işkencenin sonunda saldırganların istediği 300 kilogram altının yerini söylemesiydi. Ancak Erhan Karaal da bilmediği şeyi söylemezdi. Biriktirdiği 2 milyon parası olduğunu söyleyip onu teklif etti ve fakat bu para saldırganlara çok komik geldi, “biz sana 2 milyon verelim” diye dalga geçtiler.

Son anda artık ölmek üzereyken polis geldi ve Erhan Karaal’ı kurtardı.