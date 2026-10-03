Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İktidar enflasyonu uçuracağı gerekçesiyle benzin zammını üç taksite böldü. Ancak bu sokaktaki gerçeğin üstünü örtmüyor.

Vatandaş, ‘geçinemiyoruz’ diye dert yanarken, hâlâ çöp konteynerlerinde, pazarlarda atık yiyecek toplayanlar var.

HAYAT GİDEREK PAHALILAŞIYOR

PAZARTESİ günü TÜİK, emekli ve memur maaşlarını belirleyen ancak inandırıcı bulunmayan enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜİK’ten önce İTO, İstanbul’daki enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda ise yüzde 33,55 oldu. Bir ayda en çok artan ürün yüzde 55,21 ile özel üniversite ücretleri oldu. Onu yüzde 50,51 ile özel lise ücretleri yüzde 48,72 ile özel ilköğretim ücretleri, yüzde 26,70 ile okul kıyafetleri izledi. Patlıcan yüzde 22,85, akaryakıt yüzde 20,66, ıspanak yüzde 12,59 ve yumurta yüzde 6,46 zamlandı. Yurdun dört bir yanında da çarşı, pazara çıkan vatandaş alım gücünün düştüğünü belirterek, “Ne olacak bizim halimiz?” diye feryat ediyor:

BÜLENT KÜÇÜK: Pazara, alışverişe para yetiştiremiyoruz. Bir öğrencinin ev kirasına baktık inanılır gibi değil. 25-30 bin liradan aşağı ev kirası yok. Asgari ücretli çalışan insanların bunu ödeme şansları da yok.

Neredeyse insanlar açlık sınırının altında bile yaşamaya başladılar. Hâlâ çöp konteynerlerinde yiyecek toplayan insanlar var. Pazar artıklarını toplayan insanlar var. İnsanlar çöpten besleniyorlar.

MUZAFFER GENÇDOĞAN: Hayat pahalılığıyla enflasyonu topluma yedirmeye çalışıyorlar.

Pahalılık, fiyat artışları, artık başta emekliler olmak üzere hiç kimsenin, altından kalkacağı bir durum değil. Halbuki enflasyon dediğimiz matematiksel hesaplama masa başında yapılan anketler sonucu yapılan bir işlem. Dolayısıyla hayat pahalılığı ortadan kalkmadığı sürece enflasyon sorunu bitmez, bitmeyecektir.

ŞÜKRÜ DEMİREL: Hayat pahalılığı ve enflasyon hepimizin belini büküyor. Bu ülkede yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşayan insanlar var. Enflasyon o kadar yüksek ki, her gün benzinlikte tabelalar değişiyor. Bu ülkede her gün gündem değişiyor. Bu hafta bir kalktık, fonlardan milyarlarca lira birkaç kişinin cebine akmış. Borsanız dibe vurmuş, bütün dün

ya ülkeleri size gülüyor.