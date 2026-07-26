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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Akaryakıtta gelen zamlar rutin hale geldi. Çarşı, pazarda fiyatlar giderek katlanıyor. En düşük emekli maaşı sadece 18 günlük temel ihtiyaç maddesi almaya yetiyor. Vatandaş, “Geçinmeyi bırakın, karnımızı dahi doyuramıyoruz” diye isyan ediyor.

EKMEK BULAMAZ OLDUK

Motorinin litre fiyatına 4,18 TL zam yapıldı. Son artışla birlikte motorinin fiyatı 80 liraya dayandı. Zamlara tepki gösteren Osmaniye'de bir vatandaş, “Neye zam gelmedi? Mazota zam, benzine zam, tüpe zam. Emekliye geldiği zaman zam yok, milletvekillerine zam çok. Ben 20 bin lira emekli maaşı alıyorum. 15 bin lira ev kirası veriyorum. Geriye kalan 5 bin lira ile ne yapayım arkadaş, dileneyim mi? Patates 10 liraydı, 50 lira oldu. Soğan 55-60 lira. Kahveye gidiyorsun, bir emekli çay içiyor 15 lira, 17,5 lira. Vallahi yazık, billahi yazık. Arabaya binemez olduk, ekmek bulamaz olduk” dedi.

EMEKLİNİN HALİ PERİŞAN

Zamma tepki gösteren diğer bir emekli vatandaş ise “Emekli zaten perişan. Emeklinin aldığı 20 bin liraydı, 23 bin 550 lira oldu. Maaş çektim bitti. Kirası, elektriği, faturalar... Hiçbir şey kalmadı elimde. Mazota gelen zam bütün her şeye de zam getiriyor. Markete gidiyorsun, bir şey alamıyorsun. Elindeki poşet tutuyor zaten 3-5 bin lira” diye konuştu. Bir diğeri de “Ya çiftçiliği bırakacağız ya traktörü bırakıp geleceğiz. Tarla ekiyorum; fıstık, mısır, karpuz. 100 dönüm yer fıstığım var, 150 dönüm mısırım var. Kontağı kapatıp evde bırakıp geleceğiz” ifadelerini kullandı.

FATURALARIMIZA YETİYOR

BİRLEŞİK Kamu İş'in araştırmasına göre 38 bin 216 liraya yükselen açlık sınırı, en düşük emekli aylığının 14 bin 664 lira üzerine çıkmasını da değerlendiren bir emekli, “Geçinmeyi bırak, karnımızı doyuramıyoruz. Emekliyim ama aldığım ne ki? Ne alsam iki katı olmuş. Marketten geldim şimdi. Pazara gidemiyorum. Karnımızı da doyuramıyoruz ki. Ek iş olarak Tarım Kredi'nin gübresine gidiyorum. İndir bindir yapıyorum. 72 yaşında hamallık yapıyorum” dedi. Bir başkası, “Maaş bize köyde zor yetiyor. Tatil, gezi yok. Ancak faturaları ödeyebiliyoruz, başka yok” diye konuştu.