Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

54 bin cana mal olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 270 bin depremzede hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık ocakları, okullar prefabrik yapılarda hizmet veriyor. Adalet ise sınıfta kaldı

MEHMETÇİK ENGELLENDİ

Takvimler 6 Şubat 2023’ü gösterdiğinde, sabaha karşı 04:17'de ve öğlen 13:24’de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 11 ili vurdu. 36 bin 932 bina yıkıldı, 200 binden fazla bina ağır hasar aldı. Bütün afetlerde olağanüstü başarısıyla tanınan Mehmetçiğin 3 gün boyunca, “Orduyu kışladan çıkarmak kolaydır, geri sokmak zordur’” denilerek depremzedenin yardımına koşması engellendi.

KONUTLAR TAMAMLANMADI

Bu da kayıpları katladı. Resmi rakamlara göre yaklaşık 54 bin canımızı kaybettik, 107 binin üzerinde vatandaş yaralandı. 37'si çocuk olmak üzere en az 140 kişinin cenazesine ulaşılamadı. Geride acı ve gözyaşı kaldı. ‘Yaralar sarılacak’ denildi ama deprem konutları hâlâ teslim edilemedi, 11 ilde yaklaşık 270 bin depremzede konteynerlerde yaşamaya devam ediyor.

SAĞLIKTA SORUN SÜRÜYOR

Hatay'da yaklaşık 100 Aile Sağlığı Merkezi konteynerlerde hizmet veriyor. Kentte ayrıca 21 aile hekimliği biriminin hâlâ boş olduğu belirtildi. Kahramanmaraş'ta da 10'dan fazla Aile Sağlığı Merkezi'nin hâlâ konteynerlerde. Kentte yaklaşık 60 aile hekimliği biriminde hemşire, 30 birimde ise hekim bulunmadığı açıklandı. Birçok bölgede konteyner ve prefabrik okullarda eğitim sürüyor.

DAVALAR DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı verilerine göre, depremden etkilenen 11 ilde 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldı. Bu davalarda 148'i tutuklu, 60'ı hükümlü olmak üzere toplam 208 kişi cezaevinde bulunuyor. Hâlen 837 soruşturma devam ediyor.