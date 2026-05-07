PAZARDAN ELİ BOŞ ÇIKIYORUM

Enflasyon aldı başını gidiyor. Mutfaktaki yangın harlanırken, hem vatandaş hem de iş yapamayan esnaf zor duruma düştü. Artvin’de bir vatandaş, “Bakın, pazarda alışveriş yapamıyorum, boş gidiyorum. Marketlerde ve pazar tezgâhlarında ikinci kalite ve tezgâh altı ürünleri alıyorum” dedi. Bir pazar esnafı da “Durum kötü. Artık kurbanda horoza ortak olacağız, herkes büyükbaşa ortak olamaz. O günler geçti. Emekli, enflasyonun üçte biri oranında zam alırsa 10 yıl sonra dilenci olur. Ben emekliyim ama çalışıyorum, çalışmazsam geçinemem” diye konuştu. Bir başka pazarcı ise gün boyunca sadece iki kilo kayısı satabildiğini ifade etti.

HİÇBİR ŞEYE GÜÇ YETMİYOR

Osmaniye’de de aynı manzara yaşanıyor. Pazarda konuşan emekli bir vatandaş, “20 bin lira gelirim var. Bu maaşla ne alacaksın? Elektriğe, doğal gaza, şuna buna yatırdığın zaman ortada bir şey kalmıyor” dedi. Bir ev hanımı ise “Kesinlikle geçinemiyoruz” derken, bir başka ev hanımı “Eşim hasta, 4 aydan beri yatıyor. Serbest meslekte çalışıyordu ama şu anda çalışamıyor. Her şey çok pahalı. Hiçbir şeye güç yetmiyor, zor durumdayız. Fakir fukarayı düşünen hiç yok” ifadelerini kullandı. Bir emekli ise “Emekli aldığı maaşı kiraya mı versin, faturalara mı versin, kendi mi yesin? Birkaç tane de çocuk okutuyorsa Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

ÜLKEDE ÜMİT KALMADI

Ekonomik kriz nedeniyle işlerin adeta durduğu Isparta’da ise terzilik yapan bir esnaf, “Eskiden kumaş alınıp diktirilirdi. Şimdi hazır giyim var. Biz sadece tamirat yapıyoruz. Kısaltma, uzatma gibi işler için geliniyor” dedi. Bir başka esnaf ise “İşler bitik. Ülkede ümit kalmadı, çocuklarımızı yurt dışına gönderiyoruz” diye konuştu. Başka bir esnaf ise “Ne emekli geçinebiliyor, ne asgari ücretli, ne de esnaf para kazanıyor. Üretici memnun değil, tüketici memnun değil, aracı memnun değil” dedi. Bir diğer dükkan sahibi de “Esnaf kepenk kapatıyor. Kimse işinden memnun değil. Herkesin bir sıkıntısı var” ifadelerini kullandı.