YOKSULLUK, UMUTSUZLUK RUH SAĞLIĞINI ÇÖKERTTİ!

20 bin lira maaş, 30 bin lira kira. Bu denklemi bir türlü çözemeyip, borç batağına düşen vatandaş, mutluluğunu, umudunu kaybetti. Uyku uyuyamaz duruma düşüren bu çıkmaz antidepresan kullanımını patlattı

PSİKOLOJİMİZ BOZULDU

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, vatandaşın en önemli sıkıntısı ekonomi. Evde herkesin ortak konusu ekonomik gidişat. İstanbulluların yüzde 32,9’u kredi kartının yalnızca asgari tutarı ödeyebildiğini, yüzde 8,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini belirtiyor. Katılımcılara 10 üzerinden duygu halleri sorulduğunda durumun vahameti daha da belirginleşiyor. Buna göre, yaşam memnuniyeti 4,5 ve mutluluk seviyesi de 4,9 olarak ankete yansıdı. Katılımcıların geleceğe dair umudu ise 4,2 olarak belirlenirken, İstanbulluların yüzde ise 15’i psikolojik sağlığını kötü olarak nitelendirirken, yüzde 8,7’si düzenli psikolojik destek aldığını söyledi.

ENDİŞE VERİCİ BOYUT

Bu durumun antidepresan kullanımını patlattığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da 2016’da 45 milyon 132 bin 854 kutu olan antidepresan kullanımını, geçtiğimiz yıl 71 milyon 527 bin 690 kutuya yükseldiğini belirterek, son bir yılda vatandaşın 5 milyon 936 bin 438 kutu daha fazla antidepresan kullanmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Burhanettin Bulut, “Bu artış kötü ülke yönetiminin, yoksulluğun ve umutsuzluğun sonucudur. İşsizlik, geçim derdi, borç batağı ve yarın kaygısı vatandaşın psikolojisini yerle bir etti. Antidepresan kullanımı halk sağlığı açısından endişe verici noktalarda" ifadelerini kullandı.

GEÇİM NASIL SAĞLANIR?

Mevcut gelir düzeylerinin toplumun gerçekleriyle bağının koptuğunu ifade eden Bulut, "Bugün en düşük emekli maaşı 20 bin TL, asgari ücret 28 bin 75 TL. Bu parayla kira mı ödensin, mutfak mı dolsun, fatura mı kapatılsın? İnsanlar ay sonunu değil, yarını düşünmekten uyuyamaz hale geldi. Çarşı, pazar ateş pahası; diğer yandan kira, faturalar ve mutfak masrafları el yakıyor. Ruh sağlığı çökmüş bir toplum yaratırsanız, bunu ne pembe tablolarla ne de istatistik oyunlarıyla gizleyebilirsiniz. Bu ülke yoksullukla, adaletsizlikle, liyakatsizlikle yönetiliyor. Sonuç da milyonlarca kutu antidepresan oluyor" ifadelerini kullandı.