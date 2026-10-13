Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Çeşitli illerden Ankara’ya yürüyen emekliler bugün TBMM Dikmen Kapısı’nda bir araya gelecek. “Geçinemediğimiz için canımıza kıymak istemiyoruz” diyen emekliler, “İnsanca yaşamaya uygun maaş” taleplerini iletecek.



17 MİLYON YOKSULLUK İÇİNDE

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini duyurmak amacıyla birçok ilden “Onurlu bir yaşam için” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Bugün TBMM Dikmen Kapısı’nda bir araya gelecek emekliler seslerini duyurmaya çalışacak. Yürüyüş öncesi yapılan ortak açıklamada, “Emeklilerin insanca yaşam koşullarına ulaşabilmesi bir yardım veya lütuf değil, sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Bugün ülkemizde 17 milyon emeklinin derin bir yoksulluk içinde yaşaması bir kader değil, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan ve acilen çözülmesi gereken hayati bir sorundur. Bir an önce harekete geçilmeli” ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ GELİRDEN PAY İSTİYORLAR

Açıklamada şunlara yer verildi: 2027 yılı bütçesi bu temel gerçeği görerek emeklilerin yaşam hakkını güvence altına almalıdır. Emeklilerin en temel sorunu olan gelir yetersizliğini gidermek amacıyla en düşük emekli aylığı, en düşük asgari ücretin en az yüzde kırk üzerinde olmalı ve insan onuruna yaraşır bir yaşam maliyetini karşılayacak seviyeye çıkarılmalıdır. Aylık artışların da yalnızca dönemsel enflasyon farkı baz alınmamalı, ülkenin büyümesinden ve millî gelir artışından refah payı verilmelidir. Ayrıca aynı prim gününe ve benzer çalışma geçmişine sahip emekliler arasındaki maaş uçurumlarını ortadan kaldırmak için acilen intibak düzenlemesi yapılmalıdır.

YILDA 2 KERE ZAM YETERSİZ

TÜİK verileri yerine gıda, kira, faturalar, ulaşım, sağlık gibi giderleri yansıtan bağımsız bir emekli geçim endeksi oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Ekonomik dalgalanmalara karşı aylıklar yılda iki kezle de sınırlı kalmamalı, gerekirse ara dönemlerde güncellenmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri günün ağır ekonomik şartlarına uyarlanmalı ve en az bir aylık asgari ücrete eşitlenmelidir. Müteahhitlere ve fonculara değil, emekliye insanca yaşama ücreti istiyoruz. Geçinemediğimiz için canımıza kıymak istemiyoruz. Bu ülkenin çimentosu ve hafızası

olarak insanca bir yaşam için derhal geçim, insanca bir yaşam için derhal seçim talep ediyoruz” denildi.