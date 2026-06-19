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TBMM kürsüsünden seslenen Mustafa erdem, “Vatandaş sabah kalktığında CHP’ye yönelik operasyonları değil evine ekmek götürüp götüremeyeceğini düşünüyor, markete gittiğinde siyasi manşetlere değil fiyat etiketlerine bakıyor” dedi

TORBA YASA ÇÖZÜM ÜRETMİYOR

TBMMGenel Kurulu’nda torba kanun görüşmelerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ,

“Bu torba yasa milletin hangi derdine çare oluyor?” dedi. Erdem, “Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin,

esnafın sorunlarını çözüyor mu? Atama bekleyen ya da ücretli öğretmenlerin sorunlarını çözüyor mu,

barınma krizini çözüyor mu, gençlerin geleceğine ilişkin bir umut veriyor mu? Hayır” ifadelerini kullandı.

GERÇEK GÜNDEM YOKSULLUK

Türkiye’nin bugün çok ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşadığını ancak iktidarın bu krizin konuşulmasını istemediğini kaydeden Erdem, “İşte, bu nedenle son dönemde CHP’ye yönelik operasyonları, belediyelere yönelik baskıları, her gün yaratılan yeni siyasi gündemleri ekonomik

gerçeklerden bağımsız düşünemeyiz. Türkiye’nin gerçek gündemi açlıktır. Türkiye’nin gerçek gündemi yoksulluktur” diye konuştu.

MİLLET KİRASINI DÜŞÜNÜYOR

Erdem, şunları söyledi: Türkiye’nin gerçek gündemi geçim sıkıntısıdır. Türkiye’nin gerçek gündemi hayat

pahalılığıdır. Vatandaş sabah kalktığında belediye operasyonlarını değil evine ekmek götürüp götüremeyeceğini düşünüyor, markete gittiğinde siyasi manşetlere değil fiyat etiketlerine bakıyor; ay sonunda kirayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor, çocuğunun okul masraflarını nasıl karşılayacağını düşünüyor; gerçek gündem budur.