Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

12 milyon 850 bin geniş tanımlı işsiz var. Zaten az sayıda işsizin aldığı İşsizlik Ödeneği de düşecek. 4 çocuktan biri çalıştırılıyor. Okullar tarafından çıraklığa gönderilen 10 çocuk hayatını kaybetti. Her 10 gençten üçü de ne işte ne de okulda

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN ŞANSLI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken, işçinin, emekçinin ne durumda olduğu gözler önüne serildi. DİSK-AR’ın İşsizliğin Görünümü Raporu’na göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 31,5’e çıkarak, işsiz sayısı 12 milyon 850 bini buldu. 4,5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. 5,4 milyon kişi de çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Her 10 işsizden 8’i ise işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. İşsizlik Sigortası Fonu'nda devlet desteği yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü. Bu da ilerleyen dönemlerde işsizlik maaşının düşmesine neden olacak.

İŞ KAZALARININ SONU GELMİYOR

TÜİK’in İstatistiklerle Çocuk verilerine göre de 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 25,5. Raporda, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda yoksulluk veya sosyal dışlanma riski yüzde 36,8. MEB verilerine göre de Mayıs 2025 itibarıyla Mesleki Eğitim Merkezi Programı’na(MESEM) kayıtlı öğrenci sayısının 492 bin 627 olduğu belirtildi. 2016’dan bu yana MESEM kapsamında 10’u ölümlü bin 273 iş kazası kaydedildiği ifade edildi. İSİG Meclisi’nin verilerine göre de geçen yıl en az 94 çocuk işçi çalışırken yaşamını yitirdi. 2025 yılında ise en az 2 bin 105 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

NE OKUYORLAR NE ÇALIŞIYORLAR

TÜİK ve UN Women verilerine göre 2024 yılında 15-24 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 30,1’inin ne eğitimde ne istihdamda olduğu; erkeklerde bu oranın yüzde 16,2 olduğu kaydedildi. 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ise yüzde 30,3’ünün ne eğitimde ne istihdamda olduğu; genç kadınlarda bu oranın yüzde 43,4’e ulaştığı belirtildi. TÜİK’in 2023 Kazanç Yapısı İstatistikleri’ne bakıldığındaysa cinsiyetler arası ücret farkının ilköğretim ve ortaokul düzeyinde yüzde 14,1, lise düzeyinde yüzde 16,7, yükseköğretim düzeyinde yüzde 17,4 olduğu ifade edildi.