Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

2010’da ülkenin bu hale gelmesine neden olan referandumdaki gibi ‘çekincelerimiz var ama evet

diyoruz’ denilerek, ‘çerçeve yasa’ya destek verildi. Üstelik Sevr Antlaşması’nın yıl dönümünde.

Görüşmelere katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu birbirlerine selam vermedi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. İYİ Parti milletvekilleri ise kendi sıralarına Türk bayrağı koydu.

İYİ PARTİ KARŞI ÇIKTI

PKK’lı teröristlere siyaset yolunu açan, haklarında daha önce soruşturma ve kavuşturma açılmamış olan teröristlerin denetim ve adli kontrol olmaksızın toplumun arasına karışmasını öngören ‘çerçeve yasa’ görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’na geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Kurul’daki konuşmasında, milletvekillerinin devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için yemin ettiğini hatırlatarak, “Biz yemine sadık kalacağız ve buna ‘hayır’ diyeceğiz” dedi. Buna ‘evet’ diyenlerin yargılanacağını söyleyen Dervişoğlu, yasa teklifinin Meclis’e geldiği tarihin Sevr Antlaşması’nın tarihine denk gelmesine de dikkat çekti.

ÖZEL: KAPIYI KAPATMAYIZ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, “Bu teklife ‘hayır’ deme hakkı olan en yüksek parti biziz. Süreç devam ederken en ağır saldırılara uğrayan biziz. Günlerdir bu teklife ‘hayır’ demesi için uğraşılan da biziz. Yarın bu ülkeyi yönetecek olan da biziz. Biz Türkiye’nin sorunlarını çözmek için YENİ Parti’yi kurduk. Komisyonda masadan kalkmadık. Bugün silahların bırakılması için bir kapı aralanıyor, biz o kapıyı kapatmayacağız. İktidara değil ama milletimize güvenerek bu metne kefil olmadan barışın sorumluluğunu taşıyarak ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya ‘evet’ diyeceğiz. Ancak milletvekilleri bölgelerindeki hassasiyetlere göre hareket edecek” ifadelerini kullandı.

AKLA REFERANDUMU GETİRDİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise, “Biz, bugün Kürt meselesinin silahlardan arındırılması yönünde tarihi bir adım atıyoruz” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da “Terörsüz Türkiye’nin sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Bu sürece destek veriyoruz” ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi de çekimser oyda karar kıldı. Gelişme 12 Eylül 2010’da Türkiye’nin daha demokratik bir ülke olacağı iddiasıyla yapılan referandumu akıllara getirdi. Kampanya ‘yetmez ama evet’ sloganıyla yürütüldü ve sonunda ülke değişime uğratılarak bugünkü işin içinden çıkılmaz duruma getirildi.